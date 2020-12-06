Ксения Мишина рассказала о детстве в Крыму: щемящие воспоминания

6 декабря 2020 15:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина рассказала о детстве в Крыму: щемящие воспоминания
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

Главная "Холостячка" страны Ксения Мишина родилась и выросла в Севастополе. О родном городе артистка отзывается с особым трепетом.

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В новом посте актриса поделилась воспоминаниями о беззаботном детстве в Крыму и призналась, чем для нее является полуостров. Подкрепить свой рассказ девушка решила красочными кадрами, сделанными на фоне моря.

Я хорошо помню своё детство. Тогда мне казалось, что у всех так: море, горы, крутые скалы возвышающиеся над пляжами, хвойные парки, цветущие поля, крики чаек и самое доступное развлечение ‒ поход на пляж. Всегда загорелое лицо и ветер в волосах. Только потом, через время я смогла оценить ценность этого места, моего любимого полуострова,
‒ написала знаменитость.

Актриса Ксения Мишина / социальная сеть Instagram

Двор дома, в котором Ксения жила в детстве, она сравнивает с настоящим царством. А поездки на дикий берег Крыма для нее были настоящим увлекательным путешествием. Теперь актриса лучшим отдыхом считает вылазки на природу.

Все эти цвета, запахи, звуки, формы ‒ все это разнообразие конечно формировало во мне истинную любовь к природе, восхищение всем живым и целостностью. И сейчас быть на природе это мой самый любимый способ релаксации и отдыха.

Актриса Ксения Мишина / социальная сеть Instagram

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Политическую ситуацию касательно полуострова она не комментирует. Мишина утверждает, что ее малая родина вне государств, споров и делений.

Я знаю, что я родилась там где должна была, чтобы все происходило именно так, как произошло. Была бы я тем же человеком, родись в другом месте? Я не знаю. Но точно знаю, что это место для меня вне границ, государств, споров и разделений. Это место в моем сердце, и никто никогда не сможет у меня его отобрать. Мой Крым,
‒ подытожила Мишина.

Напомним,

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