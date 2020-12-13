Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер призналась, какие суммы зарабатывает с помощью роликов в TikTok

13 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Звезда сериала
Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер
социальная сеть Instagram

19-летняя артистка Анна Тринчер помимо карьеры певицы активно развивает свои блоги в Instagram и TikTok.

Читайте такжеАктер Богдан Бенюк поборол COVID-19
Так, в сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok у знаменитости уже 1,2 миллиона подписчиков. Девушка имеет приличный доход благодаря рекламе в соцсети.

Я зарабатываю не так много, потому что для рекламодателей TikTok ‒ что-то очень новое. У меня достаточно высокий прайс, потому что я не хочу распыляться на маленькие бренды, небольшую рекламу. Я хочу сотрудничать с крутыми брендами. От 800 до 1500 долларов за один TikTok.

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер / социальная сеть Instagram

Читайте такжеВ стиле афро: Настя Каменских поразила неожиданным образом
В среднем блогерша тратит около часа, чтобы записать один ролик. Однако бывают дни, когда съемки с группой на профессиональную камеру занимают намного больше времени. В день на аккаунте Тринчер можно увидеть 2-3 видео.

Просто решила вам напомнить, что лучший тик токер. Какой контент вам больше всего нравиться? Смешные скетчи, кавер, свои песни, видео с тик тока, красивые фотки. Очень важный опрос,
‒ поинтересовалась в подписчиков звезда.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Анна Тринчер фото новости

Материалы по теме

Скандальный Сергей Шнуров и его молодая возлюбленная ждут ребенка
Новости

Скандальный Сергей Шнуров и его молодая возлюбленная ждут ребенка
Объятия лжи: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 15.12.2020)
Сериалы

Объятия лжи: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 15.12.2020)
Объятия лжи: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 15.12.2020)
Сериалы

Объятия лжи: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 15.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.12.2020)

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK