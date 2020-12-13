Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер призналась, какие суммы зарабатывает с помощью роликов в TikTok
13 декабря 2020 18:00
Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер
социальная сеть Instagram
19-летняя артистка Анна Тринчер помимо карьеры певицы активно развивает свои блоги в Instagram и TikTok.
знаменитости уже 1,2 миллиона подписчиков. Девушка имеет приличный доход благодаря рекламе в соцсети.
Я зарабатываю не так много, потому что для рекламодателей TikTok ‒ что-то очень новое. У меня достаточно высокий прайс, потому что я не хочу распыляться на маленькие бренды, небольшую рекламу. Я хочу сотрудничать с крутыми брендами. От 800 до 1500 долларов за один TikTok.
Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер / социальная сеть Instagram
Просто решила вам напомнить, что лучший тик токер. Какой контент вам больше всего нравиться? Смешные скетчи, кавер, свои песни, видео с тик тока, красивые фотки. Очень важный опрос,‒ поинтересовалась в подписчиков звезда.
Напомним,