"Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на хейт в Сети касательно ее выбора в финале шоу
20 декабря 2020 17:00
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram
Первая "Холостячка" Ксения Мишина разозлила поклонников, выбрав в финале шоу 34-летнего сценариста Александра Эллерта.
Мишиной и Эллерта фанаты проекта поспешили оставить слова негодования. Актрису назвали «несерьезной», а Александра «клоуном». Знаменитость не стала молчать.
Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца... Я понимаю вас, просмотрев смонтированный по определенным законам жанра видео материал, очень сложно судить о том, кто какой человек и уж тем более заглядывать в будущее, решая правильно ли я поступила. Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу,‒ написала артистка.
Актриса Ксения Мишина / социальная сеть Instagram
Пока вы не дадите понимания, любви, принятия и уважения к другим, вы не сможете дать это прежде всего сами себе,‒ подытожила Ксения.
Напомним,
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