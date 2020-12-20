"Холостячка" Ксения Мишина отреагировала на хейт в Сети касательно ее выбора в финале шоу

20 декабря 2020 17:00 Катерина Даниленко
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

Первая "Холостячка" Ксения Мишина разозлила поклонников, выбрав в финале шоу 34-летнего сценариста Александра Эллерта.

Читайте такжеНелепая смерть: "Двойник" Ким Кардашьян скончалась от очередной пластической операции
В Instagram Мишиной и Эллерта фанаты проекта поспешили оставить слова негодования. Актрису назвали «несерьезной», а Александра «клоуном». Знаменитость не стала молчать.

Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения лишь потому, что я пошла за велением сердца... Я понимаю вас, просмотрев смонтированный по определенным законам жанра видео материал, очень сложно судить о том, кто какой человек и уж тем более заглядывать в будущее, решая правильно ли я поступила. Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу,
‒ написала артистка.

Актриса Ксения Мишина / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСлава Каминская сходила в церковь к бывшему мужу-священнику
Кроме того, девушка просит женщин быть добрее друг к другу и уважать чужой выбор.

Пока вы не дадите понимания, любви, принятия и уважения к другим, вы не сможете дать это прежде всего сами себе,
 ‒ подытожила Ксения.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Ксения Мишина Холостячка Александр Эллерт

Материалы по теме

Флирт "навеселе": Снежана Бабкина вспомнила, как Сергей Бабкин заигрывал с ней в поезде
Новости

Флирт "навеселе": Снежана Бабкина вспомнила, как Сергей Бабкин заигрывал с ней в поезде
Фотошоп вместо пластики: Иранская "Зомби-Джоли" показала, как на самом деле выглядит
Новости

Фотошоп вместо пластики: Иранская "Зомби-Джоли" показала, как на самом деле выглядит
Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
Сериалы

Не хочу тебя терять: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.12.2020)
Оля Цибульская рассекретила, какой подарок презентовал ей муж на 35-летие
Новости

Оля Цибульская рассекретила, какой подарок презентовал ей муж на 35-летие

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK