Александр Эллерт прокомментировал снимок Мишиной с округлым животиком: Буду любить ее такой

27 декабря 2020 19:00 Катерина Даниленко
Александр Эллерт прокомментировал снимок Мишиной с округлым животиком: Буду любить ее такой
Победитель "Холостячки" Александр Эллерт
социальная сеть Instagram

Страсти вокруг пары Ксении Мишиной и Александра Эллерта не утихают уже несколько недель. Да и сами знаменитости подливают масла в огонь.

Читайте такжеВлад Яма показал, какой была максимальная длина его волос
Так, вчера победитель "Холостячки" Александр Эллерт опубликовал провокационное фото, на котором его возлюбленная запечатлена "беременной". Сценарист, опустившись на пол, нежно обнимает и целует округлившийся животик любимой.

Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать,
 – сопроводил подписью снимок Эллерт.

Фотография молниеносно разлетелась по сети, а поклонники завалили direct мужчины вопросами.

Читайте такжеЗвезда «Мажора» Павел Прилучный впервые прокомментировал драку в ночном клубе
Сегодня знаменитость решил прокомментировать свою публикацию, расставив все точки над "і". В Instagram-stories Александр заявил, что Мишина сейчас не ждет ребенка, а фото ‒ всего лишь шутка.

Всё! Стоп! Хватит! Извините, просто неудачная шутка! Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я её любить с таким животом. Ну конечно буду,
‒ написал ведущий на новом фотоколлаже.

Напомним,

Ксения Мишина и Александр Эллерт / социальная сеть Instagram
  

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости беременные звезды Ксения Мишина Холостячка Александр Эллерт

Материалы по теме

Татьяна Арнтгольц беременна от Марка Богатырева
Новости

Татьяна Арнтгольц беременна от Марка Богатырева
О чем молчат женщины: как правильно принимать свое тело и любить себя
Психология

О чем молчат женщины: как правильно принимать свое тело и любить себя
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
Новогодняя неделя сказочных фильмов и мультиков на телеканале ТЕТ
Анонсы на ТВ

Новогодняя неделя сказочных фильмов и мультиков на телеканале ТЕТ

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK