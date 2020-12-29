Маша Ефросинина удивила детскими хобби, которые стали ее отдушиной
29 декабря 2021 12:25
Ведущая Маша Ефросинина
пресс-служба Нового канала
Из-за одного из увлечений Маша Ефросинина испортила зрение.
Машу Ефросинину, плетущую кашпо или коврик. Но в детстве известная телеведущая создавала и не такие предметы интерьера.Были у звезды и физически активные увлечения.
О медитативном хобби звезды Новый канал узнал за кулисами шоу «Дети против звезд».
Вы не поверите, но я феерично плету макраме, – удивляет Маша Ефросинина. – Заглянув ко мне домой в 90-е, вы бы увидели, что там все было в макраме – абажуры, кашпо для горшков с цветами и даже дверные шторы. Эти шторы я плела каждый день на протяжении полугода. Макраме тогда стало моей отдушиной. Особенно когда у меня было разбито сердце, а оно было разбито почти всегда (смеется).
Ведущая Маша Ефросинина / пресс-служба Нового канала
Танцевала в очень известном народном коллективе, который был лауреатом международных конкурсов, – вспоминает она. – А в 12 лет уже исполняла сольные партии во взрослой группе, потому что по росту, сложению и фактуре больше подходила к ним, а не к младшим. В то время была абсолютно «сдвинута» на танцах.
Я читала по ночам. Например, «Тихий Дон» Шолохова могла осилить за выходные. Но чтение под одеялом посадило мне зрение, – рассказала Маша.
Напомним,