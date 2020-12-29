Маша Ефросинина удивила детскими хобби, которые стали ее отдушиной

29 декабря 2021 12:25 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина удивила детскими хобби, которые стали ее отдушиной
Ведущая Маша Ефросинина
пресс-служба Нового канала

Из-за одного из увлечений Маша Ефросинина испортила зрение.

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Сложно представить Машу Ефросинину, плетущую кашпо или коврик. Но в детстве известная телеведущая создавала и не такие предметы интерьера. 

О медитативном хобби звезды Новый канал узнал за кулисами шоу «Дети против звезд». 

Вы не поверите, но я феерично плету макраме, – удивляет Маша Ефросинина. – Заглянув ко мне домой в 90-е, вы бы увидели, что там все было в макраме – абажуры, кашпо для горшков с цветами и даже дверные шторы. Эти шторы я плела каждый день на протяжении полугода. Макраме тогда стало моей отдушиной. Особенно когда у меня было разбито сердце, а оно было разбито почти всегда (смеется).

Ведущая Маша Ефросинина / пресс-служба Нового канала
Были у звезды и физически активные увлечения. 

Танцевала в очень известном народном коллективе, который был лауреатом международных конкурсов, – вспоминает она. – А в 12 лет уже исполняла сольные партии во взрослой группе, потому что по росту, сложению и фактуре больше подходила к ним, а не к младшим. В то время была абсолютно «сдвинута» на танцах.

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А вот одно из увлечений пагубно сказалось на здоровье телеведущей. 

Я читала по ночам. Например, «Тихий Дон» Шолохова могла осилить за выходные. Но чтение под одеялом посадило мне зрение, – рассказала Маша.

Напомним, 

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