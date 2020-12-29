51-летняя Дженнифер Энистон поразила Сеть невероятной растяжкой

Актриса Дженнифер Энистон продолжает поражать зрителей своими талантами.

Дженнифер Энистон является не только успешной актрисой, но и мотиватором для множества женщин по всему миру.

На своем примере Энистон доказывает, что при желании женщина способна добиться немыслимых высот в карьере, а также быть красивой и стильной.

Дженнифер поражает поклонников своей выносливостью и желанием быть «лучшей версией себя». Не забывает 51-летняя звезда и за физическую активность.

Актриса Дженнифер Энистон / кадр из видео

Продемонстрировать свои спортивные достижения Энистон смогла во время съемок рекламного ролика для кампании бренда спортивного питания.

В коротком топике и лосинах Дженнифер выполняет кардио-упражнения и практикует йогу.

Напомним,