51-летняя Дженнифер Энистон поразила Сеть невероятной растяжкой

29 декабря 2021 16:10 Юлия Крутиева
51-летняя Дженнифер Энистон поразила Сеть невероятной растяжкой
Актриса Дженнифер Энистон
instagram.com/jenniferaniston

Актриса Дженнифер Энистон продолжает поражать зрителей своими талантами.

Читайте такжеОля Цибульская призналась, что муж "заказал" ее на Новый год
Дженнифер Энистон является не только успешной актрисой, но и мотиватором для множества женщин по всему миру.

На своем примере Энистон доказывает, что при желании женщина способна добиться немыслимых высот в карьере, а также быть красивой и стильной.

Дженнифер поражает поклонников своей выносливостью и желанием быть «лучшей версией себя». Не забывает 51-летняя звезда и за физическую активность.

Актриса Дженнифер Энистон / кадр из видео
Продемонстрировать свои спортивные достижения Энистон смогла во время съемок рекламного ролика для кампании бренда спортивного питания.

В коротком топике и лосинах Дженнифер выполняет кардио-упражнения и практикует йогу.

Напомним,  

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Дженнифер Энистон фигура звезд

Материалы по теме

Юлия Панкова поделилась своими достижениями и потерями в 2020 году
Новости

Юлия Панкова поделилась своими достижениями и потерями в 2020 году
Жена Венсана Касселя восхитила фигурой спустя семь месяцев после родов
Новости

Жена Венсана Касселя восхитила фигурой спустя семь месяцев после родов
Стосується кожного: Использованное милосердие (эфир от 28.12.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Использованное милосердие (эфир от 28.12.2020)
Леся Никитюк убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус
Новости

Леся Никитюк убирала в отеле вместе с Пенелопой Крус

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK