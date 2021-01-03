Лилия Ребрик рассказала, как разгрузить желудок после праздничного стола

3 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Лилия Ребрик рассказала, как разгрузить желудок после праздничного стола
Телеведущая Лилия Ребрик
социальная сеть Instagram

Рецепты от Лилии Ребрик занимают особое место в микроблоге телеведущей. Она с радостью делится с поклонниками домашними деликатесами, которыми балует свою семью.

Читайте такжеВ белье и с голыми мужчинами: Соня Плакидюк удивила откровенной фотосессией
В этот раз знаменитость написала рецепт разгрузочного блюда, которое как никогда уместно после новогоднего застолья.

Що ви вже ‒ поїли всі свої олів’є та шубу? Бутерброди з червоною ікрою вже зіпсувалися? Маємо кілька днів на «передишку» перед наступним святом! Тому пропоную терміново влаштувати собі розвантажувальні дні,
 ‒ интересуется артистка.

Телеведущая Лилия Ребрик / социальная сеть Instagram

Лилия предположила, что многим сейчас сложно отказаться от любимых калорийных блюд, поэтому предложила всем начать разгрузочные дни с понедельника.

Добре, давайте не сьогодні, а з понеділка, і, може, й не дні, а хоча б день, але обов’язково розвантажте трохи шлунок! Тим більше на такий випадок маю чудовий, просто таки цілющий рецепт. Побалуйте себе після майонезно-алкогольно-шоколадних днів лимонним супом з індичкою! Звучить дуже вишукано, погоджуюсь, і на смак він такий же, але готується дуже легко!

Читайте также„Холостячка“ Ксения Мишина и Александр Эллерт признались, как несколько месяцев скрывали, что живут вместе
Фолловеры поблагодарили ведущую за полезную идею, отметив, что будут и дальше наблюдать за ее рубрикой «Рецепты от Лилии Ребрик».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Лилия Ребрик социальные сети рецепты звезд фото новости

Материалы по теме

Утренняя разминка, лыжи и уединение в лесу: Тина Кароль отдыхает с сыном в Карпатах
Новости

Утренняя разминка, лыжи и уединение в лесу: Тина Кароль отдыхает с сыном в Карпатах
Санта Димопулос поддержала нынешнюю жену Андрея Джеджулы, обвинившую мужа в рукоприкладстве
Новости

Санта Димопулос поддержала нынешнюю жену Андрея Джеджулы, обвинившую мужа в рукоприкладстве
Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака
Ты моя вселенная: Ирина Федишин написала трогательное поздравление в честь дня рождения мужа
Новости

Ты моя вселенная: Ирина Федишин написала трогательное поздравление в честь дня рождения мужа

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK