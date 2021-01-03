Лилия Ребрик рассказала, как разгрузить желудок после праздничного стола
Рецепты от Лилии Ребрик занимают особое место в микроблоге телеведущей. Она с радостью делится с поклонниками домашними деликатесами, которыми балует свою семью.
Що ви вже ‒ поїли всі свої олів’є та шубу? Бутерброди з червоною ікрою вже зіпсувалися? Маємо кілька днів на «передишку» перед наступним святом! Тому пропоную терміново влаштувати собі розвантажувальні дні,‒ интересуется артистка.
Лилия предположила, что многим сейчас сложно отказаться от любимых калорийных блюд, поэтому предложила всем начать разгрузочные дни с понедельника.
Добре, давайте не сьогодні, а з понеділка, і, може, й не дні, а хоча б день, але обов’язково розвантажте трохи шлунок! Тим більше на такий випадок маю чудовий, просто таки цілющий рецепт. Побалуйте себе після майонезно-алкогольно-шоколадних днів лимонним супом з індичкою! Звучить дуже вишукано, погоджуюсь, і на смак він такий же, але готується дуже легко!
Напомним,