Экс-жена Потапа Ирина Горовая поделилась эффектным фото в купальнике

17 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Экс-жена Потапа Ирина Горовая поделилась эффектным фото в купальнике
Продюсер Ирина Горовая
социальная сеть Instagram

Продюсер Ирина Горовая вместе с дочерью Наташей и сыном Андреем отправилась на отдых на Мальдивы, где, к слову, отдыхает и ее бывший муж Потап с нынешней женой Настей Каменских.

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Судя по Instagram-stories, экс-чета не пересекается на островах, соблюдая каждый свою туристическую программу. Так, бизнесвумен в своем микроблоге публикует кадры с велопрогулки с детьми, веселье у бассейна и модные пляжные луки.

Одно из последних фото в соцсети знаменитости привлекает особое внимание фолловеров, ведь на нем Ирина засветила фигуру в зеленом купальнике. Дополнила свой образ 43-летняя звезда темными солнцезащитными очками, ярким платком и массивными золотыми украшениями.

Как же важно останавливаться, чувствовать момент, ветер, запах моря, наслаждаться секундами полного расслабления, общаться с любимыми людьми, читать, планировать будущее и ловить счастье,
‒ подписала кадр Горовая.

Продюсер Ирина Горовая / социальная сеть Instagram

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Подписчики завалили знаменитость комплиментами, отмечая, что столь нежные кадры в ее профиле появляются редко: «Такая нежная», «Побольше бы таких кадров», «Всегда на высоте», «Вам очень идут такие образы», «Восхищаюсь Вашим культом семьи», «Редко можно увидеть Вас в таких образах», «Женственная».

Напомним,

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