Экс-жена Потапа Ирина Горовая поделилась эффектным фото в купальнике
Продюсер Ирина Горовая вместе с дочерью Наташей и сыном Андреем отправилась на отдых на Мальдивы, где, к слову, отдыхает и ее бывший муж Потап с нынешней женой Настей Каменских.
Одно из последних фото в соцсети знаменитости привлекает особое внимание фолловеров, ведь на нем Ирина засветила фигуру в зеленом купальнике. Дополнила свой образ 43-летняя звезда темными солнцезащитными очками, ярким платком и массивными золотыми украшениями.
Как же важно останавливаться, чувствовать момент, ветер, запах моря, наслаждаться секундами полного расслабления, общаться с любимыми людьми, читать, планировать будущее и ловить счастье,‒ подписала кадр Горовая.
Напомним,