Вера Брежнева снялась в черно-белой фотосессии с подросшими дочками: Верины крылья
Собрать все семейство в одном месте Вере Брежневой удается крайне редко. Старшая дочь певицы проживает в Калифорнии, поэтому редкие встречи с ней артистка старается сделать запоминающими.
На одном из черно-белых фото девушки в похожей "мешковатой" одежде позируют на траве, прислонившись друг к другу.
Наша первая совместная фотосессия в журнале. С каждым годом все больше наслаждаюсь своими девочками ‒ Соней и Сарой. Так редко мы находимся вместе в одном городе. И я решила запечатлеть этот момент,‒ подписала серию снимков знаменитость.
Еще одним снимком из этой фотосессии поделилась и старшая дочь певицы в своем микроблоге. В кадре Соня, Сара и Вера, облаченные в черную одежду, пристально смотрели в объектив камеры.
Две части моего сердца. Самые важные женщины в моей жизни,‒ написала под фото Соня Киперман.
Напомним,
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