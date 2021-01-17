Вера Брежнева снялась в черно-белой фотосессии с подросшими дочками: Верины крылья

17 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева снялась в черно-белой фотосессии с подросшими дочками: Верины крылья
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Собрать все семейство в одном месте Вере Брежневой удается крайне редко. Старшая дочь певицы проживает в Калифорнии, поэтому редкие встречи с ней артистка старается сделать запоминающими.

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В этот раз исполнительница устроила фотосессию для известного глянца со своими дочками ‒ 19-летней Соней и 11-летней Сарой. Кадры получились очень трогательными и чувственными.

На одном из черно-белых фото девушки в похожей "мешковатой" одежде позируют на траве, прислонившись друг к другу.

Наша первая совместная фотосессия в журнале. С каждым годом все больше наслаждаюсь своими девочками ‒ Соней и Сарой. Так редко мы находимся вместе в одном городе. И я решила запечатлеть этот момент,
‒ подписала серию снимков знаменитость.

Вера Брежнева с дочками / социальная сеть Instagram

Еще одним снимком из этой фотосессии поделилась и старшая дочь певицы в своем микроблоге. В кадре Соня, Сара и Вера, облаченные в черную одежду, пристально смотрели в объектив камеры.

Две части моего сердца. Самые важные женщины в моей жизни,
‒ написала под фото Соня Киперман.

Вера Брежнева с дочками / социальная сеть Instagram

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Подписчики оценили семейные кадры Брежневой, отметив красоту всех троих: «Какие же вы красивые!», «Вот это стиль! Талантливо!», «Девушки 3-х столетий», «Все разные и очень красивые», «Волшебно», «Это кайф! Очень-очень красиво».

Напомним,

Вера Брежнева с дочками / социальная сеть Instagram

Вера Брежнева с дочками / социальная сеть Instagram

Дочки Веры Брежневой ‒ Сара и Соня / социальная сеть Instagram
 

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