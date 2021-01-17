Маша Ефросинина сделала пародию на ролик Насти Каменских, записанный на Мальдивах ‒ видео

Телеведущая Маша Ефросинина насмешила интернет-юзеров забавным роликом в Instagram.

Знаменитость одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая январские каникулы проводит дома. Смотреть ленту Instagram, где ее коллеги поедают лобстеров на фоне океана, у нее не осталось сил, поэтому ведущая решила пошутить с певицы Насти Каменских.

Так, несколько дней назад NK опубликовала в TikTok видео с Мальдив, на котором грациозно позировала в бассейне с подносом, полным экзотических фруктов. В ответ на это видео Ефросинина сняла пародию. Она показала утро в украинских реалиях, представ в кадре в заснеженном бассейне без воды, в зимней одежде, с термосом и сушками на подносе.

В конце видео Мария повалялась в снегу, а в подписи оставила хештег «зависть ‒ не мое».

Настя Каменских оценила пародию и даже поделилась публикацией ведущей в Instagram-stories. Юмор Ефросининой оценили и другие коллеги, среди которых Леся Никитюк, Виктория Булитко и Андре Тан.

Напомним,