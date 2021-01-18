Алла Костромичева рассказала, как изменила своего мужа-миллионера

18 января 2021 18:00 Юлия Крутиева
Алла Костромичева рассказала, как изменила своего мужа-миллионера
Модель и ведущая Алла Костромичева
instagram.com/alla

Модель с мировым именем и ведущая «Супер Топ-модели по-украински» Алла Костромичева редко говорит о своем муже-американце Джейсоне Капоне, но ради интервью с Машей Ефросининой сделала исключение.

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Алла Костромичева не только ведущая Нового канала и топ-модель, но и успешный блогер с миллионной аудиторией в Instagram. Со своими подписчиками девушка говорит практически обо всем: путешествиях, книгах, косметике, здоровье, уходе за телом. 

А вот о муже-американце Джейсоне Капоне Алла рассказывает очень редко. Но в разговоре с Машей Ефросининой Костромичева призналась: в отношениях ее возлюбленный кардинально поменялся.

Все друзья говорят, что я очень изменила Джейсона, до отношений со мной он был другим человеком. Стал мягче, и теперь более склонен к обсуждению каких-то вещей. Немного сошла маска, на которую я «повелась». Мне хотелось такого мужика-мужика, а он внутри мягкий, иногда неуверенный, но очень сильно это скрывает, — призналась Алла. — Я только сейчас его раскусила.

Алла Костромичева с мужем / пресс-служба Нового канала
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И хотя пара не всегда сходится в бытовых вопросах, они могут найти компромисс.

У меня вечный беспорядок, творческий хаос. Джейсон этого очень не любит, так что наши отношения спасает домоработница, которая наводит порядок. При всем этом он отдал свой офис под мой гардероб, когда я к нему переезжала. Только лишь после этого можно было говорить ему «да», - смеется ведущая.

Алла Костромичева с мужем / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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