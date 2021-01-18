Алла Костромичева рассказала, как изменила своего мужа-миллионера
Модель с мировым именем и ведущая «Супер Топ-модели по-украински» Алла Костромичева редко говорит о своем муже-американце Джейсоне Капоне, но ради интервью с Машей Ефросининой сделала исключение.
А вот о муже-американце Джейсоне Капоне Алла рассказывает очень редко. Но в разговоре с Машей Ефросининой Костромичева призналась: в отношениях ее возлюбленный кардинально поменялся.
Все друзья говорят, что я очень изменила Джейсона, до отношений со мной он был другим человеком. Стал мягче, и теперь более склонен к обсуждению каких-то вещей. Немного сошла маска, на которую я «повелась». Мне хотелось такого мужика-мужика, а он внутри мягкий, иногда неуверенный, но очень сильно это скрывает, — призналась Алла. — Я только сейчас его раскусила.
У меня вечный беспорядок, творческий хаос. Джейсон этого очень не любит, так что наши отношения спасает домоработница, которая наводит порядок. При всем этом он отдал свой офис под мой гардероб, когда я к нему переезжала. Только лишь после этого можно было говорить ему «да», - смеется ведущая.