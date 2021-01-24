Леся Никитюк отправилась на Мальдивы ‒ первые фото
Многие представители украинского шоу-бизнеса в этом году предпочли провести зимний отдых на Мальдивах. Телеведущая Леся Никитюк не стала исключением.
Во время перелета звезда запечатлела себя в полупустом авиалайнере в защитной и косметической маске. Дополнила образ Никитюк солнцезащитными очками. Снимок получился весьма забавным.
По прибытии на Мальдивы Леся провела румтур по своих апартаментах, а также показала территорию возле виллы. Эффектный кадр с живописным пейзажем звезда опубликовала в новом посте в Instagram.
У мене все,‒ кратко подписала кадр знаменитость.
Напомним,