Леся Никитюк отправилась на Мальдивы ‒ первые фото

24 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк отправилась на Мальдивы ‒ первые фото
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Многие представители украинского шоу-бизнеса в этом году предпочли провести зимний отдых на Мальдивах. Телеведущая Леся Никитюк не стала исключением.

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Знаменитость опубликовала несколько кадров в Insta-stories, на которых похвасталась райским уголком планеты. С кем артистка проводит свой отпуск, пока неизвестно.

Во время перелета звезда запечатлела себя в полупустом авиалайнере в защитной и косметической маске. Дополнила образ Никитюк солнцезащитными очками. Снимок получился весьма забавным.

Instagram-stories Леси Никитюк / социальная сеть Instagram

По прибытии на Мальдивы Леся провела румтур по своих апартаментах, а также показала территорию возле виллы. Эффектный кадр с живописным пейзажем звезда опубликовала в новом посте в Instagram.

У мене все,
‒ кратко подписала кадр знаменитость.

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Фолловеры в комментариях пожелали кумиру прекрасного отдыха и отметили, что ждут сексуальных снимков в купальнике: «Красота! Хорошего отдыха, Леся», «Відпочити на повну!», «А где же снимки на пляже в песке?», «Незабываемых Вам эмоций!», «Красотище! Ждем снимков в купальниках».

Напомним,

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