Известный ресторатор Дмитрий Борисов стал отцом в седьмой раз: это девочка

24 января 2021 19:00 Катерина Даниленко
Известный ресторатор Дмитрий Борисов стал отцом в седьмой раз: это девочка
Ресторатор Дмитрий Борисов
социальная сеть Facebook

Предприниматель, который владеет более 50 гастрономическими заведениями, Дмитрий Борисов вновь стал отцом.

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Сегодня, 24 января, супруга ресторатора Елена Сапунова родила дочь. Имя девочки пока не разглашается, но известно, что малышка появилась на свет в день рождения своей мамы.

«Лучший твой подарочек ‒ это я!» ‒ подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в День Рождения мамы,
‒ написала в Facebook Елена.

Ресторатор Дмитрий Борисов с женой Еленой Сапуновой и новорожденной дочерью / социальная сеть Facebook

К слову, Дмитрий и Елена Борисовы официально узаконили отношения в 2014 году. Пара воспитывает семерых детей. От первого брака у бизнесмена два сына, а вторая жена Елена родила ему троих сыновей и двух дочерей.

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В одном из интервью Борисов назвал жену «идеальной мамой». Мужчина утверждает, что ценности в плане воспитания детей у него и жены совпадают на 100%.

У нее во многом мужской подход: дать жизнь ребенку, обеспечить ему безопасность, уют и точка. Вмешиваться в личность нового человечка мы не имеем права, максимум, что мы можем сделать – показать пример, по возможности хороший… У нас нет привязки к детям, мы не живем ради них. Дети – результат наших гармоничных отношений, наше продолжение, а не центр вселенной. Потому что главное, что мы есть друг у друга,
‒ признавался ранее многодетный отец.

Напомним,

Ресторатор Дмитрий Борисов с женой Еленой Сапуновой / социальная сеть Facebook
 

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