Известный ресторатор Дмитрий Борисов стал отцом в седьмой раз: это девочка

Предприниматель, который владеет более 50 гастрономическими заведениями, Дмитрий Борисов вновь стал отцом.

Сегодня, 24 января, супруга ресторатора Елена Сапунова родила дочь. Имя девочки пока не разглашается, но известно, что малышка появилась на свет в день рождения своей мамы.

«Лучший твой подарочек ‒ это я!» ‒ подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в День Рождения мамы,

‒ написала в Facebook Елена.

Ресторатор Дмитрий Борисов с женой Еленой Сапуновой и новорожденной дочерью / социальная сеть Facebook

К слову, Дмитрий и Елена Борисовы официально узаконили отношения в 2014 году. Пара воспитывает семерых детей. От первого брака у бизнесмена два сына, а вторая жена Елена родила ему троих сыновей и двух дочерей.

В одном из интервью Борисов назвал жену «идеальной мамой». Мужчина утверждает, что ценности в плане воспитания детей у него и жены совпадают на 100%.

У нее во многом мужской подход: дать жизнь ребенку, обеспечить ему безопасность, уют и точка. Вмешиваться в личность нового человечка мы не имеем права, максимум, что мы можем сделать – показать пример, по возможности хороший… У нас нет привязки к детям, мы не живем ради них. Дети – результат наших гармоничных отношений, наше продолжение, а не центр вселенной. Потому что главное, что мы есть друг у друга,

‒ признавался ранее многодетный отец.

Напомним,