Известный ресторатор Дмитрий Борисов стал отцом в седьмой раз: это девочка
Предприниматель, который владеет более 50 гастрономическими заведениями, Дмитрий Борисов вновь стал отцом.
«Лучший твой подарочек ‒ это я!» ‒ подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в День Рождения мамы,‒ написала в Facebook Елена.
К слову, Дмитрий и Елена Борисовы официально узаконили отношения в 2014 году. Пара воспитывает семерых детей. От первого брака у бизнесмена два сына, а вторая жена Елена родила ему троих сыновей и двух дочерей.
У нее во многом мужской подход: дать жизнь ребенку, обеспечить ему безопасность, уют и точка. Вмешиваться в личность нового человечка мы не имеем права, максимум, что мы можем сделать – показать пример, по возможности хороший… У нас нет привязки к детям, мы не живем ради них. Дети – результат наших гармоничных отношений, наше продолжение, а не центр вселенной. Потому что главное, что мы есть друг у друга,‒ признавался ранее многодетный отец.
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