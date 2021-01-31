Максим Галкин показал, как резвится с дочерью на снежной горке: примерный отец ‒ видео

31 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Максим Галкин показал, как резвится с дочерью на снежной горке: примерный отец ‒ видео
Шоумен Максим Галкин с сыном Гарри и дочерью Лизой
социальная сеть Instagram

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой часто становятся героями публикаций в Instagram.

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В этот раз шоумен показал, как весело проводит время с дочерью на территории своего сада. Там артист смастерил экстремальную горку, на которой и прокатился с 7-летней Лизой. Снимая видео, Максим заявил, что немного устал. На что девочка забавно ответила: «А я нет, я же ребенок!».

Примадонна и малыш Гарри, к сожалению, не составили компанию Максиму и Лизе. Мальчик был занят изучением французского, а певица, видимо, предпочитает воздержаться от такого активного отдыха.

Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном ‒ получился настоящий минибобслей. Пока Гарри занимается французским, мы с Лизой оттянулись по полной,
‒ написал артист в комментарии к новому посту.

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Стоит ли говорить, что фолловеры были в восторге от веселого ролика? Многие назвали Галкина идеальным отцом, а также отметили смелость маленькой Лизы: «Как приятно смотреть Вашу страницу. Столько позитива!», «Максим, Вы хороший отец», «Шикарный папа!», «Счастливые дети и смех такой заразительный», «Какой примерный отец и умные детки».

Напомним,

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