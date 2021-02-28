Андрей Джеджула поделился подробностями партнерских родов: Пускаю скупую мужскую лужу
25 февраля шоумен Андрей Джеджула и его супруга Юлия Леус во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Аделиной.
Воды отошли у Юлии после полуночи, поэтому добираться по пробкам в роддом не пришлось. Телеведущий поддерживал жену во время схваток и самих родов.
Приемная, анализы, анестезия… Сижу, жду, держу за руку, когда больно, молюсь и прошу Боженьку разделить моменты резких спазмов! 6:30 понеслась. Тужимся так, что я невольно начинаю за компанию, держа жену за руку, тужиться вместе с ней. Да так, что наливаются кровью вены как у штангиста во «всех» местах,‒ рассказывает Джеджула.
Девочка родилась утром, в 6:48. Она немного запуталась в пуповине, однако все обошлось. Ведущий так вспоминает ее появление на свет:
Фиолетовый оттенок кожи, быстрая и настораживающая возня неонатолога (доктора, который отвечает за первые, самые важные минуты жизни долгожданного пациента). Пускаю скупую мужскую лужу глазами, да чего уж там, пару секунд скрываю рев белуги! Потом ревет малышка, большим папиным ртом, я успокаиваюсь! Моя копия!
Напомним,