Леся Никитюк прогулялась на яхте по Босфору: впечатляющие кадры

14 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк прогулялась на яхте по Босфору: впечатляющие кадры
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

На днях телеведущая Леся Никитюк призналась, что раз в год посещает клинику в Турции, где обследует свой организм. В этом году компанию звезде составила ее мама.

Читайте такжеЗвездное поместье Потапа и Насти Каменских показали с высоты птичьего полета: как живет пара
На одном плановом обследовании знаменитость не остановилась. Вместе с мамой она успела посетить главные достопримечательности Стамбула. Эффектными кадрами телезвезда поделилась в своем микроблоге.

Блогерша устроила экскурсию на яхте по Босфору. В кадре шоувумен позировала в черных кожаных лосинах, удлиненной голубой рубашке и молочном вязаном кардигане. Дополнили образ Леди Ле стильные солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца.

Роскошная водная прогулка по Босфору!
– написала Леся в публикации.

Кроме того, ведущая с мамой Екатериной Петровной посетила популярные гастрономические заведения, чтобы отведать местную кухню. А позже отправились на экскурсию в один из величественных дворцов города.

Читайте такжеВиталий Козловский рассказал, как устроил личную жизнь 73-летнего отца
Фолловеры засыпали кумира комплиментами и сравнили Лесю с Хюррем из «Великолепного века»: «Сильно красивая», «Тебе Леся идет этот город», «Какие красивые фото. А какой цвет воды необыкновенный», «Хюррем бы считала Лесю своей конкуренткой номер 1», «Леся, Вы очень похожи на актрису Мерьем Узерли».

Напомним,

Мама Леси Никитюк Екатерина Петровна / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд социальные сети Леся Никитюк фото новости

Материалы по теме

Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото
Новости

Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото
Экстрасенс: смотреть онлайн 20 серию
Сериалы

Экстрасенс: смотреть онлайн 20 серию
Экстрасенс: смотреть онлайн 19 серию
Сериалы

Экстрасенс: смотреть онлайн 19 серию
В Киеве состоялось открытие студии GOVOR Production
Новости

В Киеве состоялось открытие студии GOVOR ProductionЭксклюзив

Популярное на сайте

Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
МАСКА: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

МАСКА: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK