Леся Никитюк прогулялась на яхте по Босфору: впечатляющие кадры
На днях телеведущая Леся Никитюк призналась, что раз в год посещает клинику в Турции, где обследует свой организм. В этом году компанию звезде составила ее мама.
Блогерша устроила экскурсию на яхте по Босфору. В кадре шоувумен позировала в черных кожаных лосинах, удлиненной голубой рубашке и молочном вязаном кардигане. Дополнили образ Леди Ле стильные солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца.
Роскошная водная прогулка по Босфору!– написала Леся в публикации.
Кроме того, ведущая с мамой Екатериной Петровной посетила популярные гастрономические заведения, чтобы отведать местную кухню. А позже отправились на экскурсию в один из величественных дворцов города.
Напомним,
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