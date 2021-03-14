Леся Никитюк прогулялась на яхте по Босфору: впечатляющие кадры

На днях телеведущая Леся Никитюк призналась, что раз в год посещает клинику в Турции, где обследует свой организм. В этом году компанию звезде составила ее мама.

На одном плановом обследовании знаменитость не остановилась. Вместе с мамой она успела посетить главные достопримечательности Стамбула. Эффектными кадрами телезвезда поделилась в своем микроблоге.

Блогерша устроила экскурсию на яхте по Босфору. В кадре шоувумен позировала в черных кожаных лосинах, удлиненной голубой рубашке и молочном вязаном кардигане. Дополнили образ Леди Ле стильные солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца.

Роскошная водная прогулка по Босфору!

– написала Леся в публикации.

Кроме того, ведущая с мамой Екатериной Петровной посетила популярные гастрономические заведения, чтобы отведать местную кухню. А позже отправились на экскурсию в один из величественных дворцов города.

Фолловеры засыпали кумира комплиментами и сравнили Лесю с Хюррем из «Великолепного века»: «Сильно красивая», «Тебе Леся идет этот город», «Какие красивые фото. А какой цвет воды необыкновенный», «Хюррем бы считала Лесю своей конкуренткой номер 1», «Леся, Вы очень похожи на актрису Мерьем Узерли».

Напомним,