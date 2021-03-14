Хореограф Женя Кот предстал полностью обнаженным на новом фото: сексуальный садовник
Не успели фолловеры восхититься пикантной сьемкой Жени Кота и его супруги Натальи, как хореограф вновь побаловал прекрасный пол подкачанным телом. В этот же раз мужчина показал себя полностью обнаженным.
В подписи к снимку звезда «Танців з зірками» призвал мужчин дарить женщинам цветы в нестандартной манере:
Дарите своим любимым цветы чаще! И не превращайте это в обыденность, проявите немного фантазии! Разрешаю взять пример с меня! Всем любовь!
Стоит отметить, что в кадре можно рассмотреть не только рельефное тело знаменитости, но и его многочисленные татуировки. Так, на груди у Кота расположены две розы, солнце и луна. На левом плече красуется пес, а на кисте правой руки и фалангах пальцев еще одна роза. Под сердцем Евгений носит надпись «Артист».
Напомним,