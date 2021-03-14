Хореограф Женя Кот предстал полностью обнаженным на новом фото: сексуальный садовник

14 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
Хореограф Женя Кот предстал полностью обнаженным на новом фото: сексуальный садовник
Хореограф Женя Кот
социальная сеть Instagram

Не успели фолловеры восхититься пикантной сьемкой Жени Кота и его супруги Натальи, как хореограф вновь побаловал прекрасный пол подкачанным телом. В этот же раз мужчина показал себя полностью обнаженным.

Читайте такжеУнижал, изменял, был неконтролируемым: Блогер-миллионник София Стужук рассказала горькую правду о покойном экс-муже
Соответствующим снимком артист поделился в своем Instagram. Танцор позировал в полный рост на собственной кухне, а интимное место прикрыл букетом тюльпанов.

В подписи к снимку звезда «Танців з зірками» призвал мужчин дарить женщинам цветы в нестандартной манере:

Дарите своим любимым цветы чаще! И не превращайте это в обыденность, проявите немного фантазии! Разрешаю взять пример с меня! Всем любовь!

Стоит отметить, что в кадре можно рассмотреть не только рельефное тело знаменитости, но и его многочисленные татуировки. Так, на груди у Кота расположены две розы, солнце и луна. На левом плече красуется пес, а на кисте правой руки и фалангах пальцев еще одна роза. Под сердцем Евгений носит надпись «Артист».

Читайте такжеГорячо! Соня Плакидюк предстала полуобнаженной на страницах мужского глянца
Столь откровенное фото мгновенно собрало больше 14 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинство подписчиков восхитилось сексуальным кадром, но нашлись и критики подобной «инсталляции».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети пикантные фото фото новости Женя Кот

Материалы по теме

Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото
Новости

Ольга Фреймут похвасталась творческими успехами младших детей ‒ фото
Выходите без звонка-4: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 16.03.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 16.03.2021)
Гороскоп на 15 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 15 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Выходите без звонка-4: смотреть 37 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 37 серию онлайн (эфир от 15.03.2021)

Популярное на сайте

Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
МАСКА: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

МАСКА: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK