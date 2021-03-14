ONUKA показала 10-месячного сына и рассказала о его достижениях ‒ фото

14 марта 2021 19:00 Катерина Даниленко
ONUKA показала 10-месячного сына и рассказала о его достижениях ‒ фото
Певица ONUKA
социальная сеть Instagram

Карантинный год позволил певице ONUKA полноценно отдаться декретному отпуску.

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Артистка, которая в мае прошлого года родила первенца, призналась, что до родов успела закрыть все важные дела. А именно ‒ доработать европейский, китайский и американский туры.

Это действительно правда. Мне очень повезло. Мы не предугадывали ничего заранее, потому что так просчитать невозможно. Я только беременная доработала почти все туры наши. Ушла в декрет, родила Сашу и локдаун.

Сейчас же Ната не может нарадоваться своему новому статусу. В роли мамы ей очень комфортно, она не пропускает все самые интересные этапы развития малыша.

 

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На днях сыну мультиинструменталистки исполнилось 10 месяцев. В связи с этим Жижченко опубликовала в Instagram трогательные черно-белые кадры мальчика.

Он уже ходит с опорой. Я думаю, что скоро пойдет. Точно интересуется музыкой, это 100%, потому что он повторяет звуки. Ему нравится свирель, дрим драм ‒ это мой барабан такой. На нем своей ложечкой уже пробует играть,
‒ поделилась успехами сына знаменитость.

Напомним,

 

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