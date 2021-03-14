ONUKA показала 10-месячного сына и рассказала о его достижениях ‒ фото
14 марта 2021 19:00
Певица ONUKA
социальная сеть Instagram
Карантинный год позволил певице ONUKA полноценно отдаться декретному отпуску.
Артистка, которая в мае прошлого года родила первенца, призналась, что до родов успела закрыть все важные дела. А именно ‒ доработать европейский, китайский и американский туры.
Это действительно правда. Мне очень повезло. Мы не предугадывали ничего заранее, потому что так просчитать невозможно. Я только беременная доработала почти все туры наши. Ушла в декрет, родила Сашу и локдаун.
Сейчас же Ната не может нарадоваться своему новому статусу. В роли мамы ей очень комфортно, она не пропускает все самые интересные этапы развития малыша.
Читайте такжеЗвездное поместье Потапа и Насти Каменских показали с высоты птичьего полета: как живет параНа днях сыну мультиинструменталистки исполнилось 10 месяцев. В связи с этим Жижченко опубликовала в Instagram трогательные черно-белые кадры мальчика.
Он уже ходит с опорой. Я думаю, что скоро пойдет. Точно интересуется музыкой, это 100%, потому что он повторяет звуки. Ему нравится свирель, дрим драм ‒ это мой барабан такой. На нем своей ложечкой уже пробует играть,‒ поделилась успехами сына знаменитость.
Напомним,