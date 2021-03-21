Бывший парень Мишель Андраде Никита Ломакин начал встречаться с артисткой ее балета
Ни для кого не секрет, что несколько лет назад у артистов Мишель Андраде и Никиты Ломакина были романтические отношения. Паре не удалось сохранить союз, однако они остались друзьями.
Оказывается, музыкант закрутил роман с коллегой Мишель. Девушка выступает в балете украино-боливийской певицы.
Это правда. Она справа стояла, беленькая... Вот просто представьте ситуацию с моей стороны. Видите, какой у нас современный мир... дружный, прекрасный мир,‒ заявил Ломакин.
Напомним,
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