Бывший парень Мишель Андраде Никита Ломакин начал встречаться с артисткой ее балета

21 марта 2021 17:00 Катерина Даниленко
Бывший парень Мишель Андраде Никита Ломакин начал встречаться с артисткой ее балета
Певец Никита Ломакин
социальная сеть Instagram

Ни для кого не секрет, что несколько лет назад у артистов Мишель Андраде и Никиты Ломакина были романтические отношения. Паре не удалось сохранить союз, однако они остались друзьями.

Читайте такжеНе думала вновь сюда вернуться: Жена Дяди Жоры перенесла операцию по удалению миомы
В третьем эпизоде шоу пародий «Липсинк баттл» Никита Ломакин пришел поддержать свою подругу, которая пародировала Рики Мартина. Кроме того, именно в эфире шоу исполнитель признался, что сейчас на сцене была не только его бывшая девушка, но и нынешняя.

Оказывается, музыкант закрутил роман с коллегой Мишель. Девушка выступает в балете украино-боливийской певицы.

Это правда. Она справа стояла, беленькая... Вот просто представьте ситуацию с моей стороны. Видите, какой у нас современный мир... дружный, прекрасный мир,
 ‒ заявил Ломакин.

Читайте такжеЧто известно о первом супруге Кати Осадчей: Когда муж ушел, стало легче
К слову, ранее Мишель и Никита признались, что их связывает гораздо больше, чем отношения. Они прошли вместе непростой путь, а сейчас обрели достаточно мудрости, чтобы забыть все плохое и остаться друзьями. Свободно ли сейчас сердце девушки, пока неизвестно.

Напомним,

Певец Никита Ломакин с бывшей девушкой Мишель Андраде / социальная сеть Instagram
 

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Никита Ломакин социальные сети фото новости Мишель Андраде

Материалы по теме

Врач был удивлен, что я в сознании: Даша Астафьева рассказала, как перенесла операцию
Новости

Врач был удивлен, что я в сознании: Даша Астафьева рассказала, как перенесла операцию
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 23 выпуск от 17.03.2021
Телешоу

Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 23 выпуск от 17.03.2021
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK