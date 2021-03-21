Даша Астафьева рассказала, как перенесла операцию: Врач был удивлен, что я в сознании
21 марта 2021 18:00
Певица Даша Астафьева
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Около недели назад певицу Дашу Астафьеву экстренно госпитализировали с внутренним кровоизлиянием. Артистка призналась, что была на грани жизни и смерти.
экс-солистка группы «Nikita» рассказала, что врач, который обследовал ее в больнице, был весьма удивлен тем, что она все еще была в сознании. Знаменитость позже узнала, что 50% пациентов с таким диагнозом попадают в больницу мертвыми, либо без сознания.
Я всегда мыслю позитивно. Я очень благодарна врачам, которые работали. Они очень нежно со мной обращались и помогали. Я почувствовала, что все не так плохо в нашей стране, как все боятся и как все говорят.
Меня предупреждали врачи, что в женские дни надо оставаться дома, немного отдыхать, но я всегда была героем, всегда не береглась. Надо быть опытными в плане женского здоровья, обследоваться, лечиться до конца. Поэтому я хочу предостеречь девушек ‒ если у вас есть какие-то болезненные ощущения внизу живота, в брюшной полости ‒ сразу обращайтесь к врачу.
Напомним,