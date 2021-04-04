Актриса Даша Малахова основала собственную общеобразовательную школу: Меня не интересует, кто и что скажет
4 апреля 2021 19:00
Актриса Даша Малахова
социальная сеть Instagram
Актриса и телеведущая Даша Малахова еще в начале пандемии решила попробовать себя в новом амплуа. Артистка основала собственную образовательную школу.
знаменитость пришла не спонтанно. Даша воспитывает двоих сыновей ‒ 10-летнего Матяша и 3-летнего Оливера, поэтому вопрос качественного образования стоял для нее очень остро. В Киеве такое учреждение звезда "Картата потата" не нашла.
Не было куда водить своих детей. Не было в Киеве такой школы, которая бы соответствовала моим ценностям. Все довольно просто. Для меня бассейны, ремонты, стильные учителя ‒ не главное. У нас обучают молодые украинские ученые, у нас невероятно крутые академические результаты, у нас есть лицензия Министерства образования и науки. Мы все делаем своими руками,‒ призналась в интервью Кате Осадчей Малахова.
Актриса Даша Малахова с мужем и детьми / социальная сеть Instagram
У него есть документы, которые дают ему возможность быть директором. Да, говорят, что мы панки украинского образования. Но это не альтернативная школа, это школа,‒ резюмировала актриса.
Напомним,