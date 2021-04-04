Актриса Даша Малахова основала собственную общеобразовательную школу: Меня не интересует, кто и что скажет

4 апреля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Актриса Даша Малахова основала собственную общеобразовательную школу: Меня не интересует, кто и что скажет
Актриса Даша Малахова
социальная сеть Instagram

Актриса и телеведущая Даша Малахова еще в начале пандемии решила попробовать себя в новом амплуа. Артистка основала собственную образовательную школу.

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К такому решению знаменитость пришла не спонтанно. Даша воспитывает двоих сыновей ‒ 10-летнего Матяша и 3-летнего Оливера, поэтому вопрос качественного образования стоял для нее очень остро. В Киеве такое учреждение звезда "Картата потата" не нашла.

Не было куда водить своих детей. Не было в Киеве такой школы, которая бы соответствовала моим ценностям. Все довольно просто. Для меня бассейны, ремонты, стильные учителя ‒ не главное. У нас обучают молодые украинские ученые, у нас невероятно крутые академические результаты, у нас есть лицензия Министерства образования и науки. Мы все делаем своими руками,
‒ призналась в интервью Кате Осадчей Малахова.

Актриса Даша Малахова с мужем и детьми / социальная сеть Instagram

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Возглавил частную школу супруг знаменитости, фитнес-тренер Сергей Сулима. А все из-за того, что он имеет педагогическое образование.

У него есть документы, которые дают ему возможность быть директором. Да, говорят, что мы панки украинского образования. Но это не альтернативная школа, это школа,
‒ резюмировала актриса.

Напомним,

  

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