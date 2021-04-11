Юрий Ткач подумывает о карьере певца: Зарождаются мысли в лысой голове

11 апреля 2021 19:00 Катерина Даниленко
Юрий Ткач подумывает о карьере певца: Зарождаются мысли в лысой голове
Шоумен Юрий Ткач
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В эфире "Липсинк баттл" шоумен Юрий Ткач блистательно спародировал рэпера PSY. А ранее участвовал в квартирнике Сергея Бабкина, где продемонстрировал свои вокальные способности. Такой опыт очень понравился юмористу.

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В интервью Кате Осадчей актер студии «Квартал 95» признался, что задумывается о смене деятельности. Мысли о певческой карьере все чаще посещают его голову, но он не уверен в прибыльности данной профессии. Так что его «концерты» слушают сейчас только родные дома.

Начинают такие мысли зарождаться в лысой голове. Но надо клип снять, потом где-то репетировать, ездить, представляешь, сколько это надо бабла потратить?! Сколько потом можно заработать? Я не знаю. Глядя, например, на Олю Полякову ‒ ей сейчас очень сложно с этим карантином. Думаю, хотя бы ноль можно выходить. Пока меня это не устраивает, пока дома играю,
‒ отметил комик.

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Также Юрий добавил, что если бы ему предложили стать солистом какой-нибудь группы, то он бы непременно согласился, ведь петь он любит так же сильно, как и пародировать.

Напомним,

  

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