Известная американская модель ни в чем себе не отказывает, несмотря на полноту носит укороченные топы и обтягивающие лосины.

35-летняя американская plus-size модель Тесс Холлидей на днях была замечена охотниками за снимками знаменитостей, когда прогуливалась в городе в откровенном наряде, однотонном топике и лосинах красного цвета.

На снимке Тесс держит в руках бутылку с водой и еду, купленную в магазине.

Медицинскую маску она сдвинула на подбородок.

155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото) / открытый источник

Отметим, что вес Холлидей уже перемахнул за 155 килограммов, однако сама модель не собирается худеть. В своих интервью она подчеркивает, что именно полнота и уверенность в себе принести ей грандиозный успех в модельном бизнесе.

155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото) / открытый источник

Сегодня за страницей Тесс в социальной сети следят 2,1 млн подписчиков.

Напомним,