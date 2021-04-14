155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото)

14 апреля 2021 09:30 Алла Лысак
155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото)
155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото) / @tessholliday

Известная американская модель ни в чем себе не отказывает, несмотря на полноту носит укороченные топы и обтягивающие лосины.

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35-летняя американская plus-size модель Тесс Холлидей на днях была замечена охотниками за снимками знаменитостей, когда прогуливалась в городе в откровенном наряде, однотонном топике и лосинах красного цвета. 

На снимке Тесс держит в руках бутылку с водой и еду, купленную в магазине.

Медицинскую маску она сдвинула на подбородок.

155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото) / открытый источник

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Отметим, что вес Холлидей уже перемахнул за 155 килограммов, однако сама модель не собирается худеть. В своих интервью она подчеркивает, что именно полнота и уверенность в себе принести ей грандиозный успех в модельном бизнесе. 

155-килограммовая модель Тесс Холлидей носит облегающую одежду (фото) / открытый источник

Сегодня за страницей Тесс в социальной сети следят 2,1 млн подписчиков.

Напомним,

  1. Анастасия Приходько показала новорожденного ребенка.
  2. Глоба назвал опасные для знаков Зодиака даты в апреле.

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