Селена Гомес превратилась в платиновую блондинку ‒ фото
Американская певица Селена Гомес потрясла кардинальными переменами во внешности. Такой девушку точно никто не ожидал увидеть!
Instagram-подписчики бьюти-бренда Rare Beauty, который принадлежит Селене, первыми увидели неожиданное перевоплощение звезды. Блонд в сочетании с эффектом слегка отросших корней смотрелся на девушке удивительно естественно и натурально.
Актриса заявила, что из-за нового цвета волос ей придется изменить косметику, а именно ‒ подобрать новый оттенок румян и помады.
Блонд уникальный цвет для нее, а мы должны были обеспечить равный баланс прохладного и теплого для ее тона кожи. Это более резкий образ, идеально подходящий для лета,‒ отметил стилист звезды.
Напомним,