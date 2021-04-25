Селена Гомес превратилась в платиновую блондинку ‒ фото

25 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Селена Гомес превратилась в платиновую блондинку ‒ фото
Певица Селена Гомес
социальная сеть Instagram

Американская певица Селена Гомес потрясла кардинальными переменами во внешности. Такой девушку точно никто не ожидал увидеть!

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Знаменитость впервые за долгие годы сменила цвет волос. Теперь от брюнетки Гомес не осталось и следа. Девушке более восьми часов делали платиновое окрашивание.

Instagram-подписчики бьюти-бренда Rare Beauty, который принадлежит Селене, первыми увидели неожиданное перевоплощение звезды. Блонд в сочетании с эффектом слегка отросших корней смотрелся на девушке удивительно естественно и натурально.

Актриса заявила, что из-за нового цвета волос ей придется изменить косметику, а именно ‒ подобрать новый оттенок румян и помады.

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Фанаты 28-летней звезды засыпали ее комплиментами, отмечая, что даже в ее глазах появилась новая искра: «Как же девушкам важно меняться! Ты вся светишься», «Великолепная Селена», «Как же тебе красиво», «Очень неожиданно, но прекрасно», «Просто восторг».

Блонд уникальный цвет для нее, а мы должны были обеспечить равный баланс прохладного и теплого для ее тона кожи. Это более резкий образ, идеально подходящий для лета,
‒ отметил стилист звезды. 

Напомним,

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