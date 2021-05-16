Онкобольная Шеннен Доэрти после химиотерапии возвращается к съемкам в кино

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти опубликовала снимок с дисплея монитора режиссера, на котором заснята она и Брюс Уиллис.

В новом посте в Instagram актриса , у которой в 2015 году диагностировали четвертую стадию рака груди, сообщила, что после сеансов химиотерапии вновь вернулась к любимому делу. Сейчас звезда находится на съемках картины «Крепость».

Удивительно прекрасный день на работе,

‒ написала Шеннен.

Позже женщина поделилась совместным фото с актером Чадом Майклом Мюрреем, который также снимается в этом фильме.

Какая радость познакомиться с Чадом Майклом Мюрреем и его прекрасной семьей. Профессионал на съемочной площадке и по-настоящему милый человек,

‒ прокомментировала фото актриса.

Подписчики в комментариях отметили, что звезда выглядит очень хорошо, а также сообщили, что с нетерпением жаждут увидеть работу с ее участием.

К слову, Доэрти в феврале 2020 года после нескольких лет ремиссии призналась общественности, что у нее вновь обнаружили рак. Справляться с болезнью ей помогает мама, лучшие подруги и муж.

Напомним,