Онкобольная Шеннен Доэрти после химиотерапии возвращается к съемкам в кино
Звезда сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти опубликовала снимок с дисплея монитора режиссера, на котором заснята она и Брюс Уиллис.
Удивительно прекрасный день на работе,‒ написала Шеннен.
Позже женщина поделилась совместным фото с актером Чадом Майклом Мюрреем, который также снимается в этом фильме.
Какая радость познакомиться с Чадом Майклом Мюрреем и его прекрасной семьей. Профессионал на съемочной площадке и по-настоящему милый человек,‒ прокомментировала фото актриса.
Подписчики в комментариях отметили, что звезда выглядит очень хорошо, а также сообщили, что с нетерпением жаждут увидеть работу с ее участием.
Напомним,
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