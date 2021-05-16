Настя Каменских рассказала о драгоценном подарке, который презентовала Потапу на юбилей

16 мая 2021 17:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских рассказала о драгоценном подарке, который презентовала Потапу на юбилей
Настя Каменских и Потап
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В мае в семье Насти Каменских и Потапа сразу два грандиозных праздника. 4 мая певице исполнилось 34 года, а 8 мая отпраздновал 40-летие рэпер.

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В интервью с Катей Осадчей артистка рассказала, что они с мужем совместили праздник и приняли участие в фотосессии в мексиканском стиле. Звезда облачилась в образ художницы Фриды Кало, с которой, как оказалось, у нее было нечто общее еще с детства.

Я помню как в пять лет моя мама мне выдергивала монобровь. Мне было так больно. Она говорила, что надо так сделать, ведь я уже тогда была маленькая артистка. А сейчас она уже и не растет,
‒ поделилась NK.

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В свой день рождения Настя получила от мужа желанную сумочку от известного бренда, а сама подарила Алексею ценное украшение.

Я подарила ему серьги с бриллиантами. Но он сам попросил. В мае у нас еще и годовщина свадьбы. Но мы не будем праздновать,
‒ добавила звезда.

Напомним,

 

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