Настя Каменских рассказала о драгоценном подарке, который презентовала Потапу на юбилей
16 мая 2021 17:00
Настя Каменских и Потап
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В мае в семье Насти Каменских и Потапа сразу два грандиозных праздника. 4 мая певице исполнилось 34 года, а 8 мая отпраздновал 40-летие рэпер.
Читайте такжеНа экран через диван: Анастасия Приходько прокомментировала скандал с Константином МеладзеВ интервью с Катей Осадчей артистка рассказала, что они с мужем совместили праздник и приняли участие в фотосессии в мексиканском стиле. Звезда облачилась в образ художницы Фриды Кало, с которой, как оказалось, у нее было нечто общее еще с детства.
Я помню как в пять лет моя мама мне выдергивала монобровь. Мне было так больно. Она говорила, что надо так сделать, ведь я уже тогда была маленькая артистка. А сейчас она уже и не растет,‒ поделилась NK.
Я подарила ему серьги с бриллиантами. Но он сам попросил. В мае у нас еще и годовщина свадьбы. Но мы не будем праздновать,‒ добавила звезда.
Напомним,