Экс-участница "Алиби" Анна Завальская поделилась редким фото с мужем
В 2015 году певица Анна Завальская вышла замуж за своего возлюбленного Дмитрия Саратского. Пара вместе уже 6 лет и воспитывает общего сына Илью, однако в соцсетях знаменитости редко можно увидеть семейные кадры.
В кадре исполнительница предстала в роскошном длинном платье цвета слоновой кости и с легким вечерним макияжем. Мужчина же предпочел надеть синие джинсы, белую свободную рубашку и кроссовки в тон. Судя по всему, пара собиралась пойти на ужин в ресторан, успев сделать фото возле отеля на фоне цветов.
Итак, мы здесь,‒ лаконично подписала публикацию звезда.
Напомним,