Экс-участница "Алиби" Анна Завальская поделилась редким фото с мужем

16 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
Экс-участница
Певица Анна Завальская
социальная сеть Instagram

В 2015 году певица Анна Завальская вышла замуж за своего возлюбленного Дмитрия Саратского. Пара вместе уже 6 лет и воспитывает общего сына Илью, однако в соцсетях знаменитости редко можно увидеть семейные кадры.

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Сейчас же артистка решила сделать исключение. В своем Instagram девушка опубликовала кадр с отдыха в Египте, на котором похвасталась не своим подтянутым телом в купальнике, а своей второй половинкой.

В кадре исполнительница предстала в роскошном длинном платье цвета слоновой кости и с легким вечерним макияжем. Мужчина же предпочел надеть синие джинсы, белую свободную рубашку и кроссовки в тон. Судя по всему, пара собиралась пойти на ужин в ресторан, успев сделать фото возле отеля на фоне цветов.

Итак, мы здесь,
‒ лаконично подписала публикацию звезда.

Певица Анна Завальская с мужем Дмитрием / социальная сеть Instagram

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Пользователи обрадовались такому неожиданному снимку, многие отметили, что впервые увидели мужа Анны: «Вау! Какие красивые», «Это мужчину вижу впервые», «Такой нежный образ у Анечки», «Восхитительная пара».

Напомним,

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