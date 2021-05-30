Ксения Мишина и Александр Эллерт опровергли слухи о расставании: В отношениях надо принимать и отдавать
Фанаты "Холостячки" Ксении Мишиной и Александра Эллерта вздохнули с облегчением ‒ пара подтвердила, что все еще встречается.
На пост-шоу «Холостяк-11» Ксения призналась, что действительно у них бывают ссоры, которые свойственны всем. Они ищут компромиссы, учатся слушать и признают ошибки, ведь любят друг друга.
Чего мы будем выносить наружу непонятные телодвижения? Все бывает. Это свойственный отношениям процесс… Садимся, разговариваем. Могу я пообижаться, могу и я чем-то обидеть. И я прошу разговаривать через слово «любимая» – это сразу отпускает.
Графики не проблема. Она неделю приходит в 5 утра, а я ухожу в 9. Проблема, кто утром пойдет перепарковывать машину,– шутит Эллерт.
Напомним,