Ксения Мишина и Александр Эллерт опровергли слухи о расставании: В отношениях надо принимать и отдавать

30 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Ксения Мишина и Александр Эллерт опровергли слухи о расставании: В отношениях надо принимать и отдавать
Ксения Мишина и Александр Эллерт
социальная сеть Instagram

Фанаты "Холостячки" Ксении Мишиной и Александра Эллерта вздохнули с облегчением ‒ пара подтвердила, что все еще встречается.

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Долгое время в Сети ходили слухи о расставании актрисы и сценариста, да и молодые люди подливали масла в Instagram. Артисты отписывались друг от друга, удаляли общие снимки и публиковали философские посты. Несмотря на все эти публичные разбирательства, пара живет вместе и строит планы на совместное будущее.

На пост-шоу «Холостяк-11» Ксения призналась, что действительно у них бывают ссоры, которые свойственны всем. Они ищут компромиссы, учатся слушать и признают ошибки, ведь любят друг друга.

Чего мы будем выносить наружу непонятные телодвижения? Все бывает. Это свойственный отношениям процесс… Садимся, разговариваем. Могу я пообижаться, могу и я чем-то обидеть. И я прошу разговаривать через слово «любимая» – это сразу отпускает.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / социальная сеть Instagram

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Александр же добавил, что «в любых отношениях надо принимать и отдавать». А также пожаловался на то, что редко видится с избранницей из-за рабочих графиков. Пара очень ценит каждую минуту, проведенную вместе.

Графики не проблема. Она неделю приходит в 5 утра, а я ухожу в 9. Проблема, кто утром пойдет перепарковывать машину,
– шутит Эллерт.

Напомним,

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