TAYANNA рассказала, как коллеги вызвали кальянщика на ее концерт

1 июня 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

TAYANNA рассказала, как коллеги вызвали кальянщика на ее концерт
Певица TAYANNA
пресс-служба Нового канала

Певица TAYANNA вспомнила, как коллеги шутили над ней.

Читайте такжеКак не попасться на крючок: Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств
В Improv Live Show (Новый канал) звезды прокачивают свое чувство юмора. Они не просто смотрят миниатюры, которые разыгрывает четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий, но и играют в них. 

Певица TAYANNA также стала участницей шоу, а за его кулисами рассказала, как над ней подшучивают коллеги. Больше всего звезде достается во время «зеленки» – финального концерта тура. Тогда музыканты по традиции прикалываются друг над другом. 

У нас было много разных смешных ситуаций, все уже и не вспомнишь, – рассказала TAYANNA. – Как-то мои коллеги во время выступления вывели на сцену кальянщика. Он ходил по ней и предлагал людям в зале покурить. Как-то заклеили клавиши у клавишника скотчем. А еще раз вместо маленькой полулитровой бутылки воды вынесли на сцену баклажку в пять литров.

Певица TAYANNA / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАлина Гросу призналась, как новый бойфренд изменил ее жизнь после развода
К приколам певица относится с пониманием. 

Я люблю шутить и над собой, и над другими. Поэтому шутками меня сложно вывести из себя, – призналась она Новому каналу. – А вот дома бываю разной. Все зависит от ситуации. Но в большинстве случаев мы с сыном любим посмеяться и поприкалываться друг над другом.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети приколы новости TAYANNA

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Новости

Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)
Еда и рецепты

Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)
Музеи будущего: как выжить в период пандемии
Путешествия

Музеи будущего: как выжить в период пандемии
Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 25.05.2021
Телешоу

Позаочі: смотреть онлайн выпуск от 25.05.2021

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK