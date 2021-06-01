TAYANNA рассказала, как коллеги вызвали кальянщика на ее концерт
Певица TAYANNA вспомнила, как коллеги шутили над ней.
Певица TAYANNA также стала участницей шоу, а за его кулисами рассказала, как над ней подшучивают коллеги. Больше всего звезде достается во время «зеленки» – финального концерта тура. Тогда музыканты по традиции прикалываются друг над другом.
У нас было много разных смешных ситуаций, все уже и не вспомнишь, – рассказала TAYANNA. – Как-то мои коллеги во время выступления вывели на сцену кальянщика. Он ходил по ней и предлагал людям в зале покурить. Как-то заклеили клавиши у клавишника скотчем. А еще раз вместо маленькой полулитровой бутылки воды вынесли на сцену баклажку в пять литров.
Я люблю шутить и над собой, и над другими. Поэтому шутками меня сложно вывести из себя, – призналась она Новому каналу. – А вот дома бываю разной. Все зависит от ситуации. Но в большинстве случаев мы с сыном любим посмеяться и поприкалываться друг над другом.
Напомним,