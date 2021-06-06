Лилия Ребрик осуществила давнюю мечту: Всегда любила высоту

8 мая телеведущая Лилия Ребрик отметила 40-й день рождения. Спустя месяц артистка все еще получает подарки к празднику.

Так, в качестве презента к юбилею телеведущая получила полет на двоих на вертолете. Компанию знаменитости составил ее супруг Андрей Дикий.

В своем Instagram Лилия поделилась невероятными кадрами с путешествия и рассказала, какие эмоции испытала во время полета.

«Людина нібито не літає… А крила має!» «Вище неба!» І ще сотні або ж тисячі слів про польоти в небі! Але жодні вірші, жодні пісні і історіі не передадуть тих емоцій, коли в небі ТИ! Ще й пліч-о-пліч з коханим,

‒ начала свой рассказ теледива.

Оказывается, женщина с самого детства очень любила высоту и все, что с ней связано. Маленькая мечта сбылась благодаря подругам знаменитости, которые угодили с выбором подарка.

Завжди мріяла жити на високому поверсі, щоб місто як на долоні, люди як лялечки, машини ‒ як іграшки! Завжди обожнювала літаки… В дитинстві часто літала увісні... Кажуть, коли літаєш увісні ‒ ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла! Тепер і на вертольоті політала… Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке відчуття кохання всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила,

‒ делится Ребрик.

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Поклонники засыпали супружескую пару комплиментами: «Какие же вы классные! Хотеться чтобы каждая семья была такой же», «Лилия! Восхищаюсь Вами! Какая вы настоящая и искренняя! Очень рада, что Вам посчастливилось найти «свои крылья» в жизни!», «Вы всегда улыбаетесь! Столько любви! Как это получается?!», «Вы прекрасны, вы очаровательны, так приятно на вас смотреть. Любви вам».

Напомним,