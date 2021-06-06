Лилия Ребрик осуществила давнюю мечту: Всегда любила высоту
8 мая телеведущая Лилия Ребрик отметила 40-й день рождения. Спустя месяц артистка все еще получает подарки к празднику.
В своем Instagram Лилия поделилась невероятными кадрами с путешествия и рассказала, какие эмоции испытала во время полета.
«Людина нібито не літає… А крила має!» «Вище неба!» І ще сотні або ж тисячі слів про польоти в небі! Але жодні вірші, жодні пісні і історіі не передадуть тих емоцій, коли в небі ТИ! Ще й пліч-о-пліч з коханим,‒ начала свой рассказ теледива.
Оказывается, женщина с самого детства очень любила высоту и все, что с ней связано. Маленькая мечта сбылась благодаря подругам знаменитости, которые угодили с выбором подарка.
Завжди мріяла жити на високому поверсі, щоб місто як на долоні, люди як лялечки, машини ‒ як іграшки! Завжди обожнювала літаки… В дитинстві часто літала увісні... Кажуть, коли літаєш увісні ‒ ростеш. Здається, вчора нарешті виросла. Доросла! Тепер і на вертольоті політала… Все, як я мріяла: вулиці як на долоні, місто як іграшкове, потопає в зелені, здається ще мить і ти сам зможеш рухати пальцями машинки на дорогах так, як хочеться тобі! Такі емоції переповнюють, таке відчуття кохання всередині, заснути не могла до пізньої ночі, але, здається, ніби дійсно виросли крила,‒ делится Ребрик.
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