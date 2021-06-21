Дочь Григория Чапкиса рассказала, о чем сожалел хореограф перед смертью
21 июня 2021 14:00
Хореограф Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram
Последние дни жизни хореограф Григорий Чапкис провел в окружении родных и близких людей.
судьи «Танці з зірками» Лилия прилетела с Италии, чтобы побыть с отцом во время его болезни. В больнице женщина станцевала для него вальс, который он так любил. Мужчина очень обрадовался этому, но в глазах его была грусть, ведь он уже не мог станцевать с ней.
Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс и он вдруг ожил и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он положил руку на грудь и сказал: «А я так не могу». Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда,‒ вспоминает женщина.
Дочь хореографа Григория Чапкиса Лилия / социальная сеть Instagram
Сын легенды танца, хип-хопер Грег признался, что отец дал ему установки, которых следует придерживаться всю жизнь.
Быть хорошим человеком. Относиться к людям хорошо, откровенно, честно. У нас это в крови. Будем продолжать его дело,‒ заявил Грег Чапкис.
Напомним,