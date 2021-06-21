Дочь Григория Чапкиса рассказала, о чем сожалел хореограф перед смертью

21 июня 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Дочь Григория Чапкиса рассказала, о чем сожалел хореограф перед смертью
Хореограф Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram

Последние дни жизни хореограф Григорий Чапкис провел в окружении родных и близких людей.

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Дочь судьи «Танці з зірками» Лилия прилетела с Италии, чтобы побыть с отцом во время его болезни. В больнице женщина станцевала для него вальс, который он так любил. Мужчина очень обрадовался этому, но в глазах его была грусть, ведь он уже не мог станцевать с ней.

Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс и он вдруг ожил и я с рукой станцевала весь вальс с ним.  Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он положил руку на грудь и сказал: «А я так не могу». Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда,
‒ вспоминает женщина.

Дочь хореографа Григория Чапкиса Лилия / социальная сеть Instagram

Сын легенды танца, хип-хопер Грег признался, что отец дал ему установки, которых следует придерживаться всю жизнь.

Быть хорошим человеком. Относиться к людям хорошо, откровенно, честно. У нас это в крови. Будем продолжать его дело,
‒ заявил Грег Чапкис.

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В последние минуты жизни с Григорием Николаевичем были его дети и третья жена Мила. Умер 91-летний танцор 13 июня, а похоронен был 18 июня на Байковом кладбище.

Напомним,

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