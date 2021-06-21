Слава Каминская вновь подогрела слухи о новом романе

21 июня 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Слава Каминская вновь подогрела слухи о новом романе
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская умело привлекает внимание к своей личной жизни.

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После развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским Слава заявила, что у нее появился новый молодой человек, представлять публике которого она не готова. Вскоре она опубликовала романтический кадр с экс-нардепом Сергеем Кацубой, а его маму даже называла свекровью. Казалось бы, избранник исполнительницы рассекречен, но не тут-то было.

В интервью звезда пояснила, что с Сергеем ее связывают исключительно дружеские отношения, которые проверены годами. А недавно Слава вновь заинтриговала внезапным появлением под ручку с Кацубой на одном из мероприятий. Расставить все точки над «і» решила ведущая Катя Осадчая.

Слава Каминская и Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

В интервью для «Світського життя» она уточнила у Каминской, что же на самом деле сейчас происходит в ее личной жизни. Исполнительница заявила, что любит раззадорить СМИ своими выходками.

Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень плохо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам,
‒ призналась звезда.

Слава Каминская и Сергей Кацуба / социальная сеть Instagram

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О том, как реагирует на такие шалости знаменитости супруга Кацубы, она решила не рассказывать. Каминская ответила, что этот вопрос нужно задавать непосредственно Сергею и его жене.

Напомним,

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