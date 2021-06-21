Слава Каминская вновь подогрела слухи о новом романе
Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская умело привлекает внимание к своей личной жизни.
В интервью звезда пояснила, что с Сергеем ее связывают исключительно дружеские отношения, которые проверены годами. А недавно Слава вновь заинтриговала внезапным появлением под ручку с Кацубой на одном из мероприятий. Расставить все точки над «і» решила ведущая Катя Осадчая.
В интервью для «Світського життя» она уточнила у Каминской, что же на самом деле сейчас происходит в ее личной жизни. Исполнительница заявила, что любит раззадорить СМИ своими выходками.
Сейчас это увидит мужчина, с которым у меня отношения, и будет очень плохо. У меня с Сергеем никогда не было отношений. Мы решили подоставать прессу. Пусть попишут что-то. Он прошелся со мной по красной дорожке и уехал по делам,‒ призналась звезда.
Напомним,