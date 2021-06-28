Экс-Зианджа набрала 15 кг и рассказала о планах на лето
Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, рассекретила свой вес, который заметно изменился за последние месяцы.
На фото артистка позирует в шифоновом сером платье, через которое просвечивается черное белье Zi. Она отдыхает на берегу речки в деревянных домиках. Также в ленту певица выставила ролик, где плывет по реке и разговаривает о чем-то с собеседником на английском.
Привет супер кетс! Надеюсь, у вас прекрасное лето Я набрала 15 кг и чувствую себя прекрасно (ну что поделаешь, девушка любит пожрать!). Я готовлюсь к чему-то интригующему, так что собираюсь в поход на несколько дней, прежде чем настанут занятые дни. Пожалуйста, повеселитесь за меня,‒ обратилась к подписчикам звезда.
Подписчики поддержали девушку в комментариях, отметив, что она сияет на фотоснимках: «Головне ‒ психологічне розвантаження, а не кількість "набраних" кілограмів», «Ну что поделать, снова не к этому лету похудеем», «Какая прекрасная», «Ты вся просто сияешь!», «Хорошего тебе отдыха».
Напомним,