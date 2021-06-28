Экс-Зианджа набрала 15 кг и рассказала о планах на лето

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, рассекретила свой вес, который заметно изменился за последние месяцы.

Исполнительница опубликовала новый пост в Instagram, где сообщила, что поправилась на целых 15 кг. Нынешний вес знаменитость никак не смущает, а даже радует. Девушка довольна своим внешним видом и счастлива.

На фото артистка позирует в шифоновом сером платье, через которое просвечивается черное белье Zi. Она отдыхает на берегу речки в деревянных домиках. Также в ленту певица выставила ролик, где плывет по реке и разговаривает о чем-то с собеседником на английском.

Привет супер кетс! Надеюсь, у вас прекрасное лето Я набрала 15 кг и чувствую себя прекрасно (ну что поделаешь, девушка любит пожрать!). Я готовлюсь к чему-то интригующему, так что собираюсь в поход на несколько дней, прежде чем настанут занятые дни. Пожалуйста, повеселитесь за меня,

‒ обратилась к подписчикам звезда.

Подписчики поддержали девушку в комментариях, отметив, что она сияет на фотоснимках: «Головне ‒ психологічне розвантаження, а не кількість "набраних" кілограмів», «Ну что поделать, снова не к этому лету похудеем», «Какая прекрасная», «Ты вся просто сияешь!», «Хорошего тебе отдыха».

К слову, певица после смены пола в 2018 году появилась на сцене «Голоса страны» артисткой с именем Зианджа. Потом она пропала на год из соцсетей и не появлялась на публике. А в 2019 году вновь вышла на связь с поклонниками, но уже под именем Zi Faamelu.

Напомним,