Леся Никитюк восхитила публику образом с афро кудрями ‒ яркие фото

Телеведущая Леся Никитюк не боится экспериментировать с внешностью. Звезда регулярно удивляет публику смелыми образами.

В этот раз Леди Ле примеряла образ современной Мальвины. Знаменитость предстала в кадре с мелкими кудрями в стиле афро, атласном мини платье цвета неба с белыми воланами и белых босоножках. Дополнил лук звезды макияж с розовыми тенями и нюдовой помадой.

Снимки появились в Instagram-аккаунте звезды.

Дівчата, хочете бути щасливими. Не накручуйте себе,

‒ с юмором подписала пост Никитюк.

Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

Подписчики тут же отреагировали на эффектные фото ведущей в комментариях. Многие сравнили Лесю с куклой Барби, а некоторые уверены, что ей нужно сниматься в ремейке сказки «Буратино», ведь с нее получилась бы отличная современная Мальвина: «Леся, як Вам пасує ця зачіска», «На этом фото Вы реально крутая», «З кучеряхами просто бомбезно!».

Напомним,

Леся Никитюк / социальная сеть Instagram