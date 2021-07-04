Леся Никитюк восхитила публику образом с афро кудрями ‒ яркие фото
4 июля 2021 16:00
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram
Телеведущая Леся Никитюк не боится экспериментировать с внешностью. Звезда регулярно удивляет публику смелыми образами.
Леди Ле примеряла образ современной Мальвины. Знаменитость предстала в кадре с мелкими кудрями в стиле афро, атласном мини платье цвета неба с белыми воланами и белых босоножках. Дополнил лук звезды макияж с розовыми тенями и нюдовой помадой.
Снимки появились в Instagram-аккаунте звезды.
Дівчата, хочете бути щасливими. Не накручуйте себе,‒ с юмором подписала пост Никитюк.
Леся Никитюк / социальная сеть Instagram
Читайте такжеВремя поставить точку: Алена Мозговая ответила на заявления Александра Пономарева о ее изменеПодписчики тут же отреагировали на эффектные фото ведущей в комментариях. Многие сравнили Лесю с куклой Барби, а некоторые уверены, что ей нужно сниматься в ремейке сказки «Буратино», ведь с нее получилась бы отличная современная Мальвина: «Леся, як Вам пасує ця зачіска», «На этом фото Вы реально крутая», «З кучеряхами просто бомбезно!».
Напомним,
- Санта Димопулос объяснила, почему заболевшего коронавирусом сына оставила в Украине, а сама улетела на отдых.
- экс-жена Владимира Остапчука заявила, что она не прячет от него детей: Нас непрерывно терроризируют.
Леся Никитюк / социальная сеть Instagram
Леся Никитюк / социальная сеть Instagram