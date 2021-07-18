Супруга Владимира Остапчука восхитила стильным аутфитом в Кападокии
Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк отправилась на отдых в Турцию.
В своем микроблоге нотариус поделилась красочными кадрами, сделанными в знаменитой Долине Любви. Для путешествия Кристина выбрала белое платье с цветочным принтом и низкие ботинки цвета хаки. Дополнили стильный лук темные солнцезащитные очки, соломенная шляпа и молочная вязаная сумка.
Горняк расположилась на камне, демонстрируя стройные танцевальные ножки и красивую осанку. Ее волосы были собраны в хвост, а на лице красовалась алая помада.
В путешествиях точно развивается мозг, становится добрее и чище душа, а сердце милосерднее. Как-то так мне ощутилось в этой поездке. Точно могу сказать, что вкладывая в путешествия, вы делаете себе бесценный подарок. Видя всю эту красоту, мир внутри вас никогда не будет прежним! Посидеть на вершине Долины Любви, подышать этим мощным воздухом ‒ done,‒ написала девушка.
Напомним,