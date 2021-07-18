Игорь Кондратюк резко отреагировал на запланированные выступления Ани Лорак в Одессе
18 июля 2021 17:00
Продюсер Игорь Кондратюк
социальная сеть Instagram
На август в одном из Одесских клубов запланированы сразу несколько концертов певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России. Свою позицию по этому поводу высказал продюсер Игорь Кондратюк.
Звезда «Караоке на Майдане» категорически против выступлений исполнительницы в Украине. Продюсер опубликовал в Facebook ироничный «плейлист» артистки, чем вызвал бурю обсуждений в Сети.
Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе: 1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я - певица. 6. Я с русскім даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володям – всегда! 9. Мне 42, но думать ‒ нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?‒ написал ведущий.
Певица Ани Лорак / социальная сеть Instagram
Напомним,