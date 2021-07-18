Игорь Кондратюк резко отреагировал на запланированные выступления Ани Лорак в Одессе

18 июля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Игорь Кондратюк резко отреагировал на запланированные выступления Ани Лорак в Одессе
Продюсер Игорь Кондратюк
социальная сеть Instagram

На август в одном из Одесских клубов запланированы сразу несколько концертов певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России. Свою позицию по этому поводу высказал продюсер Игорь Кондратюк.

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Звезда «Караоке на Майдане» категорически против выступлений исполнительницы в Украине. Продюсер опубликовал в Facebook ироничный «плейлист» артистки, чем вызвал бурю обсуждений в Сети.

Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе: 1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я - певица. 6. Я с русскім даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володям – всегда! 9.  Мне 42, но думать ‒ нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?
‒ написал ведущий.

Певица Ани Лорак / социальная сеть Instagram

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Пост собрал за несколько часов более 2 тысяч реакций. Комментаторы разделились на два лагеря: одни поддержали Кондратюка, написав, что Лорак не должна выступать в родной стране, так как поддерживает страну агрессора, другие же уверены, что артистка имеет право петь там, где есть ее слушатели.

Напомним,

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