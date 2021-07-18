Игорь Кондратюк резко отреагировал на запланированные выступления Ани Лорак в Одессе Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Продюсер Игорь Кондратюк социальная сеть Instagram

На август в одном из Одесских клубов запланированы сразу несколько концертов певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России. Свою позицию по этому поводу высказал продюсер Игорь Кондратюк.