- 30 кг: Дэвид Аксельрод похвастался впечатляющими результатами похудения

Украинский певец Дэвид Аксельрод не очень легко перенес COVID-19. Мужчина потерял густые волосы и набрал много лишних килограммов.

В своем микроблоге артист сообщил, что ему удалось вернуть прежнюю форму и даже стать еще более спортивным. Исполнитель похудел на 30 килограммов, сменил имидж и прическу. Мужчину с трудом можно узнать!

Привести свое тело в форму ему помогли близкие, систематичные тренировки и правильное питание.

Когда человек что-то хочет, он найдет 1000 способов это сделать… А если нет, то 1000000 причин этого не делать! И весь мир будет виноват в том, что у него ничего не получается! Быть жертвой очень удобно! А быть в гармонии с собой и своим телом это кропотливая работа каждый день. Меняться всегда сложно, но имея поддержку родных тебе людей, по-моему, это уже 25% победы, потом уже идут: системность, питание и спорт. Моя мотивация, это счастье моих любимых девушек, их улыбки и любовь,

‒ поделился артист.

Пост Аксельрод подкрепил свежими снимками. На одних он демонстрирует вес до похудения и после, а на второй серии фото ‒ себя и дочь в спортзале.

29,2 кг с момента как меня выписали из больницы, прошло уже пол года, для меня они уже пролетели… Хотя иногда мне казалось, что это уже невозможно… После того как я набрал лишнего в период ковида и пост ковида. Если вы дочитали до этого момента, и я вас вдохновил на первый шаг на встречу себе новому / эти буквы писались недаром! Всем здоровья,

‒ резюмировал Дэвид.

Напомним,