Снежана Бабкина запечатлела себя полностью обнаженной на балконе ‒ пикантное фото
1 августа 2021 19:00
Супруга Сергея Бабкина Снежана
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Сергей и Снежана Бабкины любят радовать поклонников достаточно откровенными снимками в своих микроблогах.
музыканта опубликовала пикантный снимок, сделанный на балконе в Италии. 36-летняя Снежана позировала полностью обнаженной со спины, демонстрируя сексуальную фигуру.
В посте актриса в очередной раз затронула тему гармонии внутреннего и внешнего мира, а также рассказала о важности жить «здесь и сейчас».
Когда вам станет грустно и одиноко, вспомните, что внутри вас около 100 триллионов клеток! И все они заботятся о вас! Отправьте своё негативное прошлое в корзину. Нажмите кнопку Удалить! В нём нет смысла. Не сливайте туда свою энергию. И начните шаг за шагом прописывать новую программу! Эта программа запустит вашу новую Жизнь. И меньше планируйте будущую жизнь! Все планы обычно превращаются в ожидание. А когда мы постоянно ожидаем, мы тоже сливаем энергию, не видя подарков в настоящем моменте. Ожидание будущего истощает, как и зависание в прошлом. В реальности есть только Сейчас! Увеличивай это «СЕЙЧАС»! Увеличивать можно коротенькими практиками ‒ телесными, энергетическими, дыхательными, медитативными,‒ рекомендует блогер.
Напомним,