Александр Стоянов на Мальдивах поймал акулу ‒ фото

8 августа 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Александр Стоянов на Мальдивах поймал акулу ‒ фото
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
социальная сеть Instagram

Прима-балерина Екатерина Кухар с супругом Александром Стояновым проводят отпуск на райских Мальдивах.

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Влюбленные не только загорают на солнышке и лакомятся местными вкусностями, но и выходят в море на яхте. На одной из таких морских прогулок супруг балерины Александр Стоянов решил порыбачить.

В Instagram-аккаунте мужчина похвастался, что лишь ему одному удалось на этой рыбалке поймать рыбу. Одну им приготовили на обед, а вот маленькую акулу, которая попалась на крючок, выпустили в море.

Я единственный на этой рыбалке поймал рыбу. Одну нам приготовили на следующий день, а акулу мы отпустили. Впервые в жизни держал в руках акулу. Поведение у нее очень отличается от обычных рыб,
– поделился танцор.

Instagram-stories Екатерины Кухар / социальная сеть Instagram

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Как оказалось, знаменитость поймал рифовую акулу, которая ведёт себя не агрессивно и не нападает на людей. Лишь несколько случаев было зафиксировано, когда такая рыба причиняла вред людям, но ее тогда специально провоцировали.

Такие акулы плавают возле нашего домика и чаще всего возле ресторана. Повар подкармливает их рыбкой. Там плавают габаритнее акулы – длиной 2 – 3 метра, но на людей они не нападают. Эта акула до последнего боролась за жизнь и делала это гораздо лучше других рыб. Но так получилось, что она проглотила крючок. Нам пришлось резать леску и вытаскивать крючок другой стороной, чтобы спасти ее. Если бы другие рыбы столько пробыли на суше, пока их спасают, то неизвестно, или очнулись бы. А эта, когда попала в воду, сразу начала плыть,
– резюмировал артист балета.

Напомним,

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