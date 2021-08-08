Александр Стоянов на Мальдивах поймал акулу ‒ фото
Прима-балерина Екатерина Кухар с супругом Александром Стояновым проводят отпуск на райских Мальдивах.
В Instagram-аккаунте мужчина похвастался, что лишь ему одному удалось на этой рыбалке поймать рыбу. Одну им приготовили на обед, а вот маленькую акулу, которая попалась на крючок, выпустили в море.
Я единственный на этой рыбалке поймал рыбу. Одну нам приготовили на следующий день, а акулу мы отпустили. Впервые в жизни держал в руках акулу. Поведение у нее очень отличается от обычных рыб,– поделился танцор.
Такие акулы плавают возле нашего домика и чаще всего возле ресторана. Повар подкармливает их рыбкой. Там плавают габаритнее акулы – длиной 2 – 3 метра, но на людей они не нападают. Эта акула до последнего боролась за жизнь и делала это гораздо лучше других рыб. Но так получилось, что она проглотила крючок. Нам пришлось резать леску и вытаскивать крючок другой стороной, чтобы спасти ее. Если бы другие рыбы столько пробыли на суше, пока их спасают, то неизвестно, или очнулись бы. А эта, когда попала в воду, сразу начала плыть,– резюмировал артист балета.
Напомним,