Лиза Арзамасова родила первенца ‒ первое фото с малышом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые стала мамой.

Актриса и ее супруг, фигурист Илья Авербух опубликовали на своих страницах в Instagram трогательный снимок с роддома. Счастливый отец держит на руках крошечного ребенка, а молодая мама нежно прислоняется к мужу.

Счастье,

‒ написала в соцсети пара.

Пол малыша звезды рассекречивать пока не спешат. В интервью артистка ранее признавалась, что давно знает, кто у них родится, но желает оставить эту информацию в тайне. Правда, сын Ильи Авербуха от первого брака как-то проговорился, что у него появится братик.

О предстоящих родах Арзамасова не охотно говорила, однако призналась, что рожать планирует без участия мужа. Ничего против партнерских родов она не имеет, но хотела бы прожить этот момент деликатно.

Поклонники поздравляют родителей, оставляя в адрес звездного семейства теплые слова и желая малышу крепкого здоровья.

Напомним,