Лиза Арзамасова родила первенца ‒ первое фото с малышом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые стала мамой.
Счастье,‒ написала в соцсети пара.
Пол малыша звезды рассекречивать пока не спешат. В интервью артистка ранее признавалась, что давно знает, кто у них родится, но желает оставить эту информацию в тайне. Правда, сын Ильи Авербуха от первого брака как-то проговорился, что у него появится братик.
О предстоящих родах Арзамасова не охотно говорила, однако призналась, что рожать планирует без участия мужа. Ничего против партнерских родов она не имеет, но хотела бы прожить этот момент деликатно.
Напомним,