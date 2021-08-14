Лиза Арзамасова родила первенца ‒ первое фото с малышом

14 августа 2021 23:35 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Лиза Арзамасова родила первенца ‒ первое фото с малышом
Актриса Лиза Арзамасова
социальная сеть Instagram

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые стала мамой.

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Актриса и ее супруг, фигурист Илья Авербух опубликовали на своих страницах в Instagram трогательный снимок с роддома. Счастливый отец держит на руках крошечного ребенка, а молодая мама нежно прислоняется к мужу.

Счастье,
‒ написала в соцсети пара.

Пол малыша звезды рассекречивать пока не спешат. В интервью артистка ранее признавалась, что давно знает, кто у них родится, но желает оставить эту информацию в тайне. Правда, сын Ильи Авербуха от первого брака как-то проговорился, что у него появится братик.

О предстоящих родах Арзамасова не охотно говорила, однако призналась, что рожать планирует без участия мужа. Ничего против партнерских родов она не имеет, но хотела бы прожить этот момент деликатно.

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Поклонники поздравляют родителей, оставляя в адрес звездного семейства теплые слова и желая малышу крепкого здоровья.

Напомним,

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