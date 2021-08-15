Снежана Бабкина рассказала о последнем перелете: Не хватало воздуха, бросило в жар

У супруги Сергея Бабкина Снежаны случилась паническая атака на авиарейсе Одесса-Киев.

Блогер поделилась пережитым опытом в своем Instagram. Оказывается, подобное с ней случалось и раньше, еще когда она училась в театральном институте. Сейчас же женщину очень испугало техническое состояние самолета.

Когда я зашла в самолет, то была в шоке! Он был похож на супер-старинный автобус. Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти из него. Получилось с собой договориться. Ремень застегнула. Когда самолет завелся, я испугалась. Вибрация ужасная! Мозги трясутся, кажется, что сейчас выпадут,

‒ поделилась эмоциями Снежана.

По словам Бабкиной, только они поднялись в небо, ей стало нечем дышать, бросило в жар и она начала терять сознание. Раньше знаменитость пыталась бороться с этой проблемой вместе с врачами, но все было не очень успешно, пока она не начала глубоко изучать йогу.

Мои ПА начались в театральном университете. Потом подключилась тахикардия. Потом бессонница. Несколько лет я пила какие-то таблетки, ходила по разным врачам. Результат кратковременный, болячки мои возвращались. Так было до тех пор, пока я не стала заниматься йогой и медитацией. Это всё очень быстро убирается, важна регулярность и правильные практики,

‒ рассказывает Бабкина.

Звезда отметила, что ей еще предстоят перелеты по Украине в ближайшее дни, но в такой старый транспорт она больше не сядет. Сейчас супруга музыканта вновь планирует восстановить свое здоровье с помощью практик.

Напомним,