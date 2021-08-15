Алина Гросу в купальнике показала осиную талию и пышную грудь ‒ фото
15 августа 2021 14:00
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram
Последнюю неделю певица Алина Гросу вместе с возлюбленным Романом Полянским проводит в Одессе. У девушки там запланированы концерты, а также отдых с любимым и семьей.
артистка не забывает радовать поклонников новыми кадрами. Знаменитость показала, как плавала с дельфинами, путешествовала одесскими катакомбами, плавала на яхте и нежилась на пляже.
Последние снимки в профиле особенно привлекли внимание фолловеров. На них девушка позировала в купальнике с пайетками, демонстрируя точеную фигуру. Звезда распустила длинные золотистые локоны и надела солнцезащитные очки.
Напомним,