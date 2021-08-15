Алина Гросу в купальнике показала осиную талию и пышную грудь ‒ фото

15 августа 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Алина Гросу в купальнике показала осиную талию и пышную грудь ‒ фото
Певица Алина Гросу
социальная сеть Instagram

Последнюю неделю певица Алина Гросу вместе с возлюбленным Романом Полянским проводит в Одессе. У девушки там запланированы концерты, а также отдых с любимым и семьей.

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В своем микроблоге артистка не забывает радовать поклонников новыми кадрами. Знаменитость показала, как плавала с дельфинами, путешествовала одесскими катакомбами, плавала на яхте и нежилась на пляже.

Последние снимки в профиле особенно привлекли внимание фолловеров. На них девушка позировала в купальнике с пайетками, демонстрируя точеную фигуру. Звезда распустила длинные золотистые локоны и надела солнцезащитные очки.

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Фанаты засыпали исполнительницу комплиментами, отмечая, что новый цвет волос ей очень к лицу: «Вы такая красивая! Такая разная всегда. Приятно наблюдать», «Русалка», «Очень милая девушка», «Так изменилась за последние годы. Красотка!», «Фигура отличная», «Отличный кадр», «Сексуальная», «Длинные песочные волосы Вам очень-очень идут».

Напомним,

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