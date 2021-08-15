Алина Гросу в купальнике показала осиную талию и пышную грудь ‒ фото Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Певица Алина Гросу социальная сеть Instagram

Последнюю неделю певица Алина Гросу вместе с возлюбленным Романом Полянским проводит в Одессе. У девушки там запланированы концерты, а также отдых с любимым и семьей.