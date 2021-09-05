Дмитрий Дикусар рассказал, с какими эмоциями вновь выйдет на паркет: Благодарю Вселенную
Уже сегодня, 5 сентября, состоится премьера нового сезона «Танці з зірками». Несмотря на то, что ведущих, судейский состав и состав звездных хореографов обновили, танцор Дмитрий Дикусар вновь примет участие в шоу.
В своем микроблоге танцор поделился эмоциями от предстоящего события и показал снимки с батла-презентации шоу.
Вселенная подарила мне еще одну возможность танцевать для вас. Так что, я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи в прямом эфире! И знайте, что я чувствую все ваши эмоции во время выступления, слышу ваши мысли, сердцебиение… Так что, танцуйте вместе со мной,‒ обратился к поклонникам артист.
Напомним,