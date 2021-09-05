Дмитрий Дикусар рассказал, с какими эмоциями вновь выйдет на паркет: Благодарю Вселенную

Уже сегодня, 5 сентября, состоится премьера нового сезона «Танці з зірками». Несмотря на то, что ведущих, судейский состав и состав звездных хореографов обновили, танцор Дмитрий Дикусар вновь примет участие в шоу.

С кем именно в паре будет танцевать хореограф пока неизвестно, однако он возлагает большие надежды на этот сезон. Мужчина с удовольствием выйдет на паркет полюбившегося шоу, чтобы радовать зрителей своими профессиональными умениями и позитивной энергетикой.

В своем микроблоге танцор поделился эмоциями от предстоящего события и показал снимки с батла-презентации шоу.

Вселенная подарила мне еще одну возможность танцевать для вас. Так что, я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи в прямом эфире! И знайте, что я чувствую все ваши эмоции во время выступления, слышу ваши мысли, сердцебиение… Так что, танцуйте вместе со мной,

‒ обратился к поклонникам артист.

В комментариях фанаты поблагодарили Дмитрия за искренность, а также возможность наслаждаться его талантом: «Успехов Вам! Это отличная новость!», «Надеюсь, что Вам повезет с партнершей. Желаю победы!», «За Вами очень приятно наблюдать. Талантище!».

Напомним,