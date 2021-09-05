MELOVIN взбудоражил Сеть новым эпатажным образом ‒ фото

Украинский певец MELOVIN поразил эффектным выходом в свет.

Исполнитель посетил презентацию пятого сезона шоу «Танці з зірками», участником которого он стал. Артист позировал в черном платье длины миди и пиджаке, который был украшен шипами.

Образ знаменитость дополнил широким трёхкамерным поясом, массивными кроссовками, черным маникюром и серьгой в одном ухе. Особое внимание привлекал макияж молодого человека в стиле smokey eyes ‒ черные тени вокруг глаз и четко прорисованные брови.

Новые кадры с мероприятия на странице музыканта прокомментировала Злата Огневич: «Образ огненный». Поклонники творчества артиста разделились на два лагеря: одни считают, что стиль его меняется не в лучшую сторону, а другие же уверены, что этот образ лучше всех предыдущих отображает внутренний мир певца.

Напомним,