MELOVIN взбудоражил Сеть новым эпатажным образом ‒ фото

5 сентября 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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MELOVIN взбудоражил Сеть новым эпатажным образом ‒ фото
Певец MELOVIN
социальная сеть Instagram

Украинский певец MELOVIN поразил эффектным выходом в свет.

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Исполнитель посетил презентацию пятого сезона шоу «Танці з зірками», участником которого он стал.  Артист позировал в черном платье длины миди и пиджаке, который был украшен шипами.

Образ знаменитость дополнил широким трёхкамерным поясом, массивными кроссовками, черным маникюром и серьгой в одном ухе.  Особое внимание привлекал макияж молодого человека в стиле smokey eyes ‒ черные тени вокруг глаз и четко прорисованные брови.

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Новые кадры с мероприятия на странице музыканта прокомментировала Злата Огневич: «Образ огненный». Поклонники творчества артиста разделились на два лагеря: одни считают, что стиль его меняется не в лучшую сторону, а другие же уверены, что этот образ лучше всех предыдущих отображает внутренний мир певца.

Напомним,

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