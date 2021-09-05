Холостячка Злата Огневич кардинально сменила прическу ‒ фото
5 сентября 2021 18:00
Певица Злата Огневич
социальная сеть Instagram
Певица Злата Огневич часто экспериментирует с образами.
Артистка носила каре, меняла цвет волос от темно-каштанового до светло-русого, впечатляла естественными кудрявыми локонами и выпрямляла волосы. Сейчас же, с приходом осени, звезда решилась внести еще более кардинальные изменения в свою внешность.
Злата воспользовалась услугами стилиста и парикмахера и заплела афрокосички, удлинив свои волосы от плеч до пояса.
На преображение ушло целых девять часов. Знаменитость уже успела появиться на одном из концертов с новой прической.
Волшебная Ира, я бы столько часов не выстояла за плетением косичек. Вселенная, спасибо тебе за таких мастеров, и спасибо за вдохновение,‒ благодарит специалиста Огневич в Insta-stories.
Злата Огневич в новом образе / социальная сеть Instagram
Хочется прохладных вечеров, всех этих прогулок и красивых луков. Появилась еще одна причина любить осень ‒ косички,‒ добавила Злата.
Напомним,
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Злата Огневич в новом образе / социальная сеть Instagram