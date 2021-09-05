Холостячка Злата Огневич кардинально сменила прическу ‒ фото

Певица Злата Огневич часто экспериментирует с образами.

Артистка носила каре, меняла цвет волос от темно-каштанового до светло-русого, впечатляла естественными кудрявыми локонами и выпрямляла волосы. Сейчас же, с приходом осени, звезда решилась внести еще более кардинальные изменения в свою внешность.

Злата воспользовалась услугами стилиста и парикмахера и заплела афрокосички, удлинив свои волосы от плеч до пояса.

На преображение ушло целых девять часов. Знаменитость уже успела появиться на одном из концертов с новой прической.

Волшебная Ира, я бы столько часов не выстояла за плетением косичек. Вселенная, спасибо тебе за таких мастеров, и спасибо за вдохновение,

‒ благодарит специалиста Огневич в Insta-stories.

Злата Огневич в новом образе / социальная сеть Instagram

Звезда сравнивает себя с птичкой и признается, что у нее теперь еще больше любви в сердце к осенней поре.

Хочется прохладных вечеров, всех этих прогулок и красивых луков. Появилась еще одна причина любить осень ‒ косички,

‒ добавила Злата.

Напомним,