Настя Каменских в джакузи с видом на море продемонстрировала аппетитные ягодицы

12 сентября 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Настя Каменских в джакузи с видом на море продемонстрировала аппетитные ягодицы
Певица Настя Каменских
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Пикантных снимков на странице Насти Каменских хоть отбавляй. Девушка выглядит превосходно и всякий раз не забывает это продемонстрировать.

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Сейчас звезда находится в очередном туре, где радует поклонников теплых стран своим творчеством. В свободное время знаменитость занимается спортом, загорает на яхте и расслабляется чтением книг и медитацией в теплой ванной или джакузи.

В этот раз NK разместила пикантный кадр с собственного номера в отеле Турции. Артистка показала роскошное подтянутое тело в белом купальнике на фоне джакузи и Средиземного моря. Особое внимание привлекли подтянутые ягодицы звезды.

Утренний вид,
‒ подписала снимок Каменских.

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Всего за несколько часов кадр собрал более 100 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты восхищаются силой воли, трудолюбием кумира и ее роскошными формами.

Напомним,

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