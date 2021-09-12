Настя Каменских в джакузи с видом на море продемонстрировала аппетитные ягодицы

Пикантных снимков на странице Насти Каменских хоть отбавляй. Девушка выглядит превосходно и всякий раз не забывает это продемонстрировать.

Сейчас звезда находится в очередном туре, где радует поклонников теплых стран своим творчеством. В свободное время знаменитость занимается спортом, загорает на яхте и расслабляется чтением книг и медитацией в теплой ванной или джакузи.

В этот раз NK разместила пикантный кадр с собственного номера в отеле Турции. Артистка показала роскошное подтянутое тело в белом купальнике на фоне джакузи и Средиземного моря. Особое внимание привлекли подтянутые ягодицы звезды.

Утренний вид,

‒ подписала снимок Каменских.

Всего за несколько часов кадр собрал более 100 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты восхищаются силой воли, трудолюбием кумира и ее роскошными формами.

Напомним,