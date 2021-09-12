Катя Осадчая в честь своего 38-летия поделилась снимком в одном боди и на каблуках

12 сентября 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Катя Осадчая в честь своего 38-летия поделилась снимком в одном боди и на каблуках
Телеведущая Катя Осадчая
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Сегодня, 12 сентября, звезде "Світського життя" Кате Осадчей исполнилось 38 лет.

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Ведущая не только поделилась эмоциями от наступления праздника, но и опубликовала довольно откровенный снимок.

На черно-белом фото звезда предстала вместе со своим супругом Юрием Горбунов, будучи еще беременной на 9-месяце. Катя облачилась в черный боди с открытыми боками, черное болеро и туфли на высоком каблуке. Наряд отлично подчеркнул длинный ножки звезды.

Супруг Осадчей позировал в классическом черном костюме и белой рубашке. На одно из фото для антуража мужчина держал в руках фотокамеру, чтобы запечатлеть прекрасную жену.

Рік тому я навіть не уявляла, що свої 38 я буду зустрічати багатодітною мамою. Мої 37 були насиченими подіями і сюрпризами, чого тільки варта вагітність. Я дуже добре пам’ятаю свою маму у 38, ми полетіли разом в Париж, я на довгі два роки, а мама на два тижні, подивитися, як я влаштувалась. Мама нас годувала вечерями і гуляла Парижем, поки я ходила по кастингах. Я дуже пишалась, що в мене така сучасна мама. І ось 38 мені і я сподіваюсь, що Ілля теж пишається і я теж сучасна. По відчуттям мені все ще 25 :) просто тепер я ще й мама трьох синів,
‒ написала многодетная мама.

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Коллеги и поклонники теледивы поздравляют ее с днем рождения, желают здоровья, счастья и много приятных моментов в жизни: «Найщиріші вітання», «Вітаю! Кохання, натхнення, здоровья», «Невероятная и очень современная, уверена сыновья гордятся!», «Ви неймовірний приклад і велике натхнення для мільйонів жінок! Приклад сили, краси і, головне, людяності». 

Напомним,

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