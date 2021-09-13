MELOVIN после каминг-аута откровенно рассказал об отношениях с парнем

MELOVIN после каминг-аута откровенно рассказал об отношениях с парнем / @melovin_official

Украинский певец Константин Бочаров, более известный под псевдонимом MELOVIN, откровенно рассказал о своей личной жизни.

Свой каминг-аут музыкант сделал на Atlas Weekend, и с тех пор его жизнь изменилась, признался MELOVIN в эфире программы "Світське життя". На протяжении шести лет артист встречался с парнем, однако все это время он находился в постоянном стрессе.

Ты боишься, чтобы не слили твои фото, чтобы не слили твою переписку. Ты всегда живешь в напряжении. В 24 года ты имеешь право быть свободным человеком, и не только в 24, но и в 13 лет…Как минимум, я ничего не боюсь, чтобы не слили. Во-вторых, мне теперь все равно, как на меня смотрят, что обо мне говорят. Мне нравится быть таким, какой я есть. Мне нравится встречаться с парнями и девушками, либо только с девушками, а потом с ними расходиться.

MELOVIN признался, что сейчас любимого человека у него нет.

К серьезным отношениям он пока не готов, ведь недавно пережил разрыв с бойфрендом.

Все стало очень холодным и спокойным, а я человек бурлеска. Мне всегда нужна эмоция. Если очень все спокойно — мне хочется скандала, если что-то очень скандальное — мне хочется покоя. Короче, очень неоднозначный человек.

Напомним,