Плюс -сайз модель Эшли Грэм ответила на критику
Эшли Грэм известна не только своими роскошными формами, но и любовью к своему телу, о которой она регулярно говорит, сталкиваясь с хейтерами.
Недоброжелатели критикуют ее за фигуру и постоянно твердят, что Эшли стала бы настоящей красоткой, избавившись от балласта в виде лишних килограммов.
У людей очень много мнений по поводу того, как выглядит мое тело. Они могут говорить, что хотят. Я знаю свою силу.
Поклонники Эшли не остались в стороне от такого заявления, они сделали звезде множество комплиментов. Были среди откликов и признания, что стойкость Эшли помогает многим девушкам любить себя и не гнаться за идеальной фигурой.
Напомним,