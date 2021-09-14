Плюс -сайз модель Эшли Грэм ответила на критику

Эшли Грэм известна не только своими роскошными формами, но и любовью к своему телу, о которой она регулярно говорит, сталкиваясь с хейтерами.

Модель plus size делает множество откровенных фотографий, она также показывала, как изменилось ее тело после беременности и не утаивала особенности течения ее беременности. Впрочем, открытость Эшли нравится не всем.

Недоброжелатели критикуют ее за фигуру и постоянно твердят, что Эшли стала бы настоящей красоткой, избавившись от балласта в виде лишних килограммов.

33-летняя модель отреагировала на очередную волну негатива в свою сторону.

У людей очень много мнений по поводу того, как выглядит мое тело. Они могут говорить, что хотят. Я знаю свою силу.

Поклонники Эшли не остались в стороне от такого заявления, они сделали звезде множество комплиментов. Были среди откликов и признания, что стойкость Эшли помогает многим девушкам любить себя и не гнаться за идеальной фигурой.

Напомним,