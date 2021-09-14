Плюс -сайз модель Эшли Грэм ответила на критику

14 сентября 2021 11:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Плюс -сайз модель Эшли Грэм ответила на критику
Плюс-сайз модель Эшли Грэм ответила на критику хейтеров / @ashleygraham

Эшли Грэм известна не только своими роскошными формами, но и любовью к своему телу, о которой она регулярно говорит, сталкиваясь с хейтерами.

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Модель  plus size делает множество откровенных фотографий, она также показывала, как изменилось ее тело после беременности и не утаивала особенности течения ее беременности. Впрочем, открытость Эшли нравится не всем. 

Недоброжелатели критикуют ее за фигуру и постоянно твердят, что Эшли стала бы настоящей красоткой, избавившись от балласта в виде лишних килограммов. 

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33-летняя модель отреагировала на очередную волну негатива в свою сторону. 

У людей очень много мнений по поводу того, как выглядит мое тело. Они могут говорить, что хотят. Я знаю свою силу.

Поклонники Эшли не остались в стороне от такого заявления, они сделали звезде множество комплиментов. Были среди откликов и признания, что стойкость Эшли помогает многим девушкам любить себя и не гнаться за идеальной фигурой. 

Напомним,

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