Холостячка 2 сезон: претендентом на сердце Златы Огневич станет трехкратный чемпион Болгарии по теннису

Сегодня, 17 сентября, в 19:00 зрители СТБ увидят Первую вечеринку 2 сезона главного романтического реалити страны – «Холостячка».

Совсем скоро Злата Огневич познакомится с участниками и вручит первые бутоньерки! А пока телеканал продолжает рассекречивать претендентов на сердце Холостячки . Один из них – профессиональный болгарский теннисист Васко Младенов. Что известно об участнике – читайте в материале.

Васко 32 года, и практически всю свою сознательную жизнь он посвятил спорту. С 16 лет выступает на высшем профессиональном уровне. Мужчина – член национальной сборной, постоянный участник мировых турниров, трехкратный чемпион Болгарии по теннису, 17-кратный победитель международных соревнований ITF, а также многократный участник Кубка Дэвиса (чемпионат мира среди сборных в мужском теннисе).

Теннис дал мне все в этой жизни, но многое и забрал, – делится Васко.

В связи со спортивной карьерой и постоянными матчами мужчина много времени проводит в путешествиях. В отношениях ему важно, чтобы у избранницы были собственные цели и схожие с ним взгляды на жизнь.

Мой стиль жизни намного легче принять человеку, который сам его исповедует, – размышляет участник. – Насколько я знаю, Злата много путешествует и гастролирует. Она делает то, что ей нравится.

Будут ли взгляды Златы и Васко схожи? Возникнет ли химия между ними? Узнайте сегодня 17 сентября в 19:00 в первом выпуске романтического реалити «Холостячка» на СТБ! А сразу после не пропустите ток-шоу «Как выйти замуж».

Напомним,