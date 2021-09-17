Холостячка 2 сезон: претендентом на сердце Златы Огневич станет трехкратный чемпион Болгарии по теннису
Сегодня, 17 сентября, в 19:00 зрители СТБ увидят Первую вечеринку 2 сезона главного романтического реалити страны – «Холостячка».
Васко 32 года, и практически всю свою сознательную жизнь он посвятил спорту. С 16 лет выступает на высшем профессиональном уровне. Мужчина – член национальной сборной, постоянный участник мировых турниров, трехкратный чемпион Болгарии по теннису, 17-кратный победитель международных соревнований ITF, а также многократный участник Кубка Дэвиса (чемпионат мира среди сборных в мужском теннисе).
Теннис дал мне все в этой жизни, но многое и забрал, – делится Васко.
Мой стиль жизни намного легче принять человеку, который сам его исповедует, – размышляет участник. – Насколько я знаю, Злата много путешествует и гастролирует. Она делает то, что ей нравится.
Будут ли взгляды Златы и Васко схожи? Возникнет ли химия между ними? Узнайте сегодня 17 сентября в 19:00 в первом выпуске романтического реалити «Холостячка» на СТБ! А сразу после не пропустите ток-шоу «Как выйти замуж».
Напомним,